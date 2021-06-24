Байден угодил в санкционную ловушку Трампа по "Северному потоку-2" - эксперт

Байден угодил в санкционную ловушку Трампа по "Северному потоку-2" - эксперт
Джо Байден. Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Действующая администрация не сможет ввести новые ограничения в отношении трубопровода

"Северный поток – 2" превратился в серьезную проблему для Джо Байдена. Дело в том, что сейчас в руках есть только один козырь против трубопровода – это санкции. Однако не все так просто, потому что в этом случае Вашингтон рискует испортить свои отношения с Берлином. А это в корне противоречит политике, которую проводит 46-й президент Штатов. 

В итоге США подвели проект под проблему безопасности не только самой Америки, но и Северного Альянса. Вопрос был выведен на международный уровень, поскольку санкции затронули союзников, включая немцев.

Но Германия считает иначе. Для них СП-2 – коммерческий проект, поэтому никак не попадает в сферу проблем безопасности США и стран НАТО, объяснил доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с изданием "Экономика сегодня". 

Важно заметить, что ограничения против трубопровода вводила еще администрация Донаьда Трампа, который стремился к переделу энергетических рынков. 

"Из-за этого администрация Трампа поссорилась с Берлином, считая немцев младшими партнерами, но сегодня Байден настроен на восстановление нормальных отношений с ФРГ", 

– заметил эксперт. 

А позиция Берлина, который в некоторых вопросах, не связанных с экономикой, тоже порой придерживается антироссийской риторики, останется неизменной. И Байдену, если он, конечно, хочет нормализовать отношения с ФРГ, придется ее уважать. Однако проблема в законодательстве, откуда демократ не сможет исключить санкции не сможет. Такая вот "ловушка Трампа". Также не стоит забывать о мощнейшем лобби против "Северного потока".

Иными словами, президент США хочет и отношения с ФРГ сохранить, и ввести санкции против газопровода. Однако неясно, как ему удастся это сделать. 

Ранее Украина нашла способ помешать запуску "Северного потока-2". Киев надеется на помощь США. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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