Соинвестор "Северного потока - 2" высказался про "грязный газ" из РФ

Соинвестор "Северного потока - 2" высказался про "грязный газ" из РФ
Фото: Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto via/ www.globallookpress.com
Надежды европейцев на развитие экономики связаны с российским топливом

Российский природный газ еще долгие годы будет основой энергобезопасности Европы. Об этом заявил глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен.

По его словам, европейцы поставили перед собой важную, но амбициозную цель – полностью отказаться от использования угля и атомной энергии. Для этого им потребуется больше газа, причем его придется импортировать, ведь собственная добыча газа в ЕС сокращается.

"Трубопроводная инфраструктура, такая как "Северный поток-2", чрезвычайно важна для Европы и ее конкурентоспособности, поэтому я так сильно поддерживаю этот проект",

– пояснил глава компании – соинвестора проекта Nord Stream 2 AG. Он подчеркнул, что Европа делает ставку именно на трубопроводный газ, поскольку поставки СПГ ненадежны. В частности, этой зимой США перенаправили все свои танкеры с СПГ в Азию, поскольку там давали лучшую цену. Если бы не поставки из России, европейские потребители могли оказаться в сложном положении.

При этом Марио Мерен отверг предположение, что США выступают против "Северного потока-2", поскольку не хотят поощрять добычу и экспорт российского газа, который, по словам главы Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм, является "самым грязным в мире". По оценке Wintershall Dea, российский газ "очень качественный", а "Газпром" вместе с европейскими партнерами и структурами ООН многое делает для снижения выбросов метана от газодобычи.

"Приглашаю министра энергетики США присоединиться к нам и посмотреть, что реально делается для сокращения выбросов в России в целом и "Газпромом" в частности",

приводит РБК слова главы Wintershall Deа.

Вашингтон активно выступает против строительства "Северного потока-2". По словам американских чиновников, их позиция связана в угрозой экологии, которую несет российский газ. При этом еще полгода назад американцы указывали на другую опасность "СП-2" – якобы, он угрожает свободе и демократии в ЕС. 

Ожидается, что газопровод будет достроен примерно через три месяца.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость265067
Пожаловаться Ответить
Гость265188
"по словам главы Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм, является "самым грязным в мире" - а добыча СПГ в СШП по технологии гидроразрыва - это, пипец, как экологично. Или тут как оычно "вы не понимаете, это другое"?
Это другое. Это деньги. Это деньги которые ЕС собирается платить Германии и РФ а не США. Очень обидно....
Гость265188
Пожаловаться Ответить
"по словам главы Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм, является "самым грязным в мире" - а добыча СПГ в СШП по технологии гидроразрыва - это, пипец, как экологично. Или тут как оычно "вы не понимаете, это другое"?
1
новости партнеров
По теме

Законная часть России: болгарские делегаты признали Крым

Полуостров не останавливается в развитии даже в условиях санкций, считают иностранцы

Проведем состязание самбистов на корабле: Путин с юмором отреагировал на инцидент с эсминцем

Глава государства поддержал идею продемонстрировать ловкость наших бойцов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей