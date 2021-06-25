Надежды европейцев на развитие экономики связаны с российским топливом

Российский природный газ еще долгие годы будет основой энергобезопасности Европы. Об этом заявил глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен.

По его словам, европейцы поставили перед собой важную, но амбициозную цель – полностью отказаться от использования угля и атомной энергии. Для этого им потребуется больше газа, причем его придется импортировать, ведь собственная добыча газа в ЕС сокращается.

"Трубопроводная инфраструктура, такая как "Северный поток-2", чрезвычайно важна для Европы и ее конкурентоспособности, поэтому я так сильно поддерживаю этот проект",

– пояснил глава компании – соинвестора проекта Nord Stream 2 AG. Он подчеркнул, что Европа делает ставку именно на трубопроводный газ, поскольку поставки СПГ ненадежны. В частности, этой зимой США перенаправили все свои танкеры с СПГ в Азию, поскольку там давали лучшую цену. Если бы не поставки из России, европейские потребители могли оказаться в сложном положении.

При этом Марио Мерен отверг предположение, что США выступают против "Северного потока-2", поскольку не хотят поощрять добычу и экспорт российского газа, который, по словам главы Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм, является "самым грязным в мире". По оценке Wintershall Dea, российский газ "очень качественный", а "Газпром" вместе с европейскими партнерами и структурами ООН многое делает для снижения выбросов метана от газодобычи.

"Приглашаю министра энергетики США присоединиться к нам и посмотреть, что реально делается для сокращения выбросов в России в целом и "Газпромом" в частности",

– приводит РБК слова главы Wintershall Deа.

Вашингтон активно выступает против строительства "Северного потока-2". По словам американских чиновников, их позиция связана в угрозой экологии, которую несет российский газ. При этом еще полгода назад американцы указывали на другую опасность "СП-2" – якобы, он угрожает свободе и демократии в ЕС.

Ожидается, что газопровод будет достроен примерно через три месяца.