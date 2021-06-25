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25 июня состоялся торжественный спуск на воду головного
гидрографического катера "Юрий Бабаев". Судно, которое будет задействовано в
Арктической зоне, строят эксперты Балаклавского судостроительно-судоремонтного
завода.
Известно, что основной целью "Юрия Бабаева" станет контроль и мониторинг ситуации на Северном морском пути. Катер будет обеспечивать безопасное хождение кораблей по единой национальной транспортной коммуникации нашей страны в Арктике.
Данное судно было разработано в рамках российского проекта "Развитие Севморпути". Соответствующую программу подготовили эксперты государственной корпорации "Росатом". Основной целью является усовершенствование гидрографического флота России. В рамках данного проекта в течение ближайших трех лет должны быть построены пять новейших судов. Также будут модернизированы еще три действующих судна.
Известно, что работы на катере завершатся в конце текущего года. Уже в декабре "Юрия Бабаева" планируют ввести в эксплуатацию. Портом приписки назначен Архангельск.
Модернизация специализированного флота осуществляется в интересах ФГУП "Гидрографическое предприятие". Как подчеркнул гендиректор данной организации Александр Бенгерт, появление в строю нового катера серьезно повысит уровень безопасности движения кораблей по Севморпути.
Напомним, данное предприятие занимается обеспечением комфортного прохода кораблей по акватории Северного морского пути.
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