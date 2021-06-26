"Настоящее безумие": в Германии осадили рассчитывающую на компенсацию по "Северному потоку – 2" Украину

"Настоящее безумие": в Германии осадили рассчитывающую на компенсацию по "Северному потоку – 2" Украину
Северный поток - 2. Фото: Nord Stream AG/ via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Незалежной напомнили о логике рынка

Некоторые западные государства, несмотря ни на что, мечтают сорвать реализацию российского газового проекта "Северный поток – 2". По меньшей мере, они надеются не допустить работу нашего трубопровода на полную мощность или хотя бы получить возмещение за утерянную из-за СП-2 выгоду. В Германии напомнили, что такой взгляд на дело выбивается за рамки экономической логики.

В первую очередь, речь идет об Украине, которая по какой-то неведомой причине считает, что после ввода в эксплуатацию "Северного потока – 2" Россия будет должна ей денег. Мол, после возможного отказа от услуг Украины как транзитной страны мы должны продолжать платить ей за эту работу, так как она привыкла получать "зарплату" и будучи "уволенной", не хочет терять доход.

В Киеве такой расклад называют компенсацией, а вот в Берлине подобрали более подходящее определение – "настоящее безумие". Так требования Незалежной охарактеризовал депутат бундестага Тино Крупалла. Немецкий парламентарий напомнил, что никакая логика рынка не может допустить подобного развития событий. Его поражает, что такое вообще кому-то могло прийти в голову, пишет РИА "Новости".

Крупалла заявил, что не представляет ситуацию, при которой Россия должна была бы кому бы то ни было платить за транзит, который больше не осуществляется.

Стоит отметить, что страсти вокруг российской газовой магистрали бушуют и между другими государствами. Так, недавно Польша обвинила Америку за предательство из-за отказа от санкций против трубопровода.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость264138
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Гость264761
Россия тоже может предъявить Украине счета от потери выгоды по прерванному авиасообщению, грузоперевозкам по жд и автотранспортом, взорванным ЛЭП и закрытием водоканала, отказ покупать российский газ и многое, многое еще за что. Так что пусть не рыпаются! Экспорт-импорт всегда в пользу России был, вот и пусть возмещают упущенную выгоду.
Отстой, кому бы еще предъяву кинуть, подумай. С голой ж............... и все к кому-то лезут
Гость264761
Пожаловаться Ответить
Россия тоже может предъявить Украине счета от потери выгоды по прерванному авиасообщению, грузоперевозкам по жд и автотранспортом, взорванным ЛЭП и закрытием водоканала, отказ покупать российский газ и многое, многое еще за что. Так что пусть не рыпаются! Экспорт-импорт всегда в пользу России был, вот и пусть возмещают упущенную выгоду.
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