Подачу газа из России в Европу через Белоруссию приостановят

"Газпром" сообщил о временном прекращении поставок

Подача газа в Европу с Ямала будет приостановлена. Как сообщили в "Газпроме", газопровод закроют на профилактические работы с 6 по 10 июля 2021 года. В российском концерне уточнили, что временное прекращение эксплуатации инфраструктуры было запланировано заранее.

Газопровод "Ямал – Европа" проходит из России через территорию Белоруссии и Польши в Германию.

Ранее в Евросоюзе выдвинули инициативу заблокировать транзит газа через Белоруссию. Однако в Европе нашлись противники такой меры.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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