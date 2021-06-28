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Подача газа в Европу с Ямала будет приостановлена. Как сообщили в "Газпроме", газопровод закроют на профилактические работы с 6 по 10 июля 2021 года. В российском концерне уточнили, что временное прекращение эксплуатации инфраструктуры было запланировано заранее.
Газопровод "Ямал – Европа" проходит из России через территорию Белоруссии и Польши в Германию.
Ранее в Евросоюзе выдвинули инициативу заблокировать транзит газа через Белоруссию. Однако в Европе нашлись противники такой меры.
Ведомство заявило, что комментарии неуместны