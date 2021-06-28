Строительство конкурента "Северного потока-2" стартовало в водах Дании

Строительство конкурента "Северного потока-2" стартовало в водах Дании
Фото: Jens Büttner/ ZB/ www.globallookpress.com
Закончить работы подрядчик обещает к концу 2021 года

В Балтийском море началась укладка труб газопровода Baltic Pipe ("Балтийский газопровод"). Он предназначен для подачи голубого топлива из Норвегии в Польшу. Логистическую базу проекта разместили в том же немецком порту, что и для "Северного потока-2".

Строить "Балтийский газопровод" начали с середины морского участка – от датского острова Борнхольм, неподалеку от которого проходит маршрут строящегося российского газопровода "Северный поток-2". И это не единственное совпадение: базой для Baltic Pipe стал немецкий порт Мукран, который является и логистическим центром для "СП-2".

Местная администрация за это чуть не попала под американские санкции: письмо с предупреждением из США приходило, но в окончательный вариант черного списка Мукран и его владельцы внесены не были. Таким образом в немецкий порт сейчас заходят вспомогательные судна за трубами как для "СП2", так и его польского конкурента.

Планируется, что строить "Балтийский газопровод" будут три судна. Пока на место прибыло одно – Castorone, сообщает EADaily. За три дня оно проложило уже 5,7 км труб от Борнхольма в сторону Дании. Такими темпами к концу года морская часть трубопровода может быть закончена.

Однако с поставками норвежского газа в Польшу может получиться задержка из-за экологов, которые выступили против строительства газопровода по сухопутной территории Дании. Сейчас разрешение на прокладку труб в Дании отозвано. На согласование нового документа потребуется около 8 месяцев.

Ранее Варшава отказалась продлевать контракт с "Газпромом" после 2022 г., поскольку рассчитывает на то, что к тому времени заработает "Балтийский газопровод" с плановой мощностью 10 млрд кубометров в год. По задумке поляков, новая труба не только освободит их от зависимости от России, но и поможет остальным европейцам "соскочить с российской иглы".

Источник: EADaily ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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Достроят морскую часть, получат разрешение на сухопутную. Норвегия договорится с Данией.
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