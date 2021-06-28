N-TV: "Санкционная" Россия переживает бум многомиллиардных немецких инвестиций

Для немецких компаний деловой климат в России стал столь позитивным, каким он не был на протяжении многих лет. Ведутся даже разговоры о "посткороновирусном буме".

Несмотря на коронокризис, немецкая экономика в России чувствует себя столь уверенно, как никогда прежде. Согласно ежегодному исследованию делового климата, 68 процентов опрошенных компаний верят в позитивное развитие российской экономики во втором полугодии 2021 года, при этом почти половина компаний (47 процентов) планирует увеличение инвестиций в экономику Российской Федерации.

"После тяжелых лет, которые были отмечены короновирусом, санкциями и политическими конфликтами, немецкие компании в России взяли курс на рост и, очевидно, наверстывают отложенные ранее многомиллиардные инвестиции",

– сообщил Маттиас Шепп, председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП). По его словам, почти половина компаний готова вкладывать деньги, чтобы продолжить рост на российском рынке.

Почти каждая вторая опрошенная компания заявила, что с начала года общий деловой климат улучшился. "Мы ожидаем посткороновирусного бума российской экономики, "бенефициарами" которого станут почти 4000 немецких компаний, зарегистрированных в России", – цитирует Маттиаса Шеппа немецкий N-TV.

В качестве риска для своего бизнеса в России 175 компаний, которые, по информации ВТП, приняли участие в опросе, указали санкции, которые были введены ЕС и США в отношении Российской Федерации. В этой связи 33 процента компаний потребовали немедленного снятия штрафных мер, введенных против Москвы, 60 процентов компаний выступили за постепенное снятие ограничений.