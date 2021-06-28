N-TV: "Санкционная" Россия переживает бум многомиллиардных немецких инвестиций

N-TV: "Санкционная" Россия переживает бум многомиллиардных немецких инвестиций
Фото: Кирилл Зыков /АГН Москва

Для немецких компаний деловой климат в России стал столь позитивным, каким он не был на протяжении многих лет. Ведутся даже разговоры о "посткороновирусном буме".

Несмотря на коронокризис, немецкая экономика в России чувствует себя столь уверенно, как никогда прежде. Согласно ежегодному исследованию делового климата, 68 процентов опрошенных компаний верят в позитивное развитие российской экономики во втором полугодии 2021 года, при этом почти половина компаний (47 процентов) планирует увеличение инвестиций в экономику Российской Федерации.

"После тяжелых лет, которые были отмечены короновирусом, санкциями и политическими конфликтами, немецкие компании в России взяли курс на рост и, очевидно, наверстывают отложенные ранее многомиллиардные инвестиции",

– сообщил Маттиас Шепп, председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП). По его словам, почти половина компаний готова вкладывать деньги, чтобы продолжить рост на российском рынке.

Почти каждая вторая опрошенная компания заявила, что с начала года общий деловой климат улучшился. "Мы ожидаем посткороновирусного бума российской экономики, "бенефициарами" которого станут почти 4000 немецких компаний, зарегистрированных в России", – цитирует Маттиаса Шеппа немецкий N-TV.

В качестве риска для своего бизнеса в России 175 компаний, которые, по информации ВТП, приняли участие в опросе, указали санкции, которые были введены ЕС и США в отношении Российской Федерации. В этой связи 33 процента компаний потребовали немедленного снятия штрафных мер, введенных против Москвы, 60 процентов компаний выступили за постепенное снятие ограничений.

Источник: N-TV
Тимур СОРОКИН

Ответить:

Гость270144
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Придурок с бубном из Хохляндской дремучей лесостепи! Успокойся! Перегреешься, бубен порвешь! На всех ветках нагадилю
Гость269896
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Шаман
Приход западных компаний значит только одно, что через год они вывезут кубиллиард бабла. Они вообще приходят только за тем, чтоб забрать больше чем принесут. Тактично не указано, что это за компании и в какие отрасли они типа инвестируют. Но для читателей уровня овощей - приход "инвесторов" выглядит оптимистично.
Вот в вашу свинарнию и понаприходил весь мир, через несколько лет разберут развалину по кирпичику.
Гость267639
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Гость270125
Так нужно больше санкций, раз они, мало того, что "нестрашные", а даже "полезные"! Цивилизованный мир должен пойти навстречу РФии и еще больше расширить санкции! Чего ни сделаешь для блага такого мирного и доброго государства!
И это правильно , и первое запретить выводить капиталы из России. Производить можем всё сами , было бы желание и политическая воля. А сейчас сложилась ситуация когда из России сделали бензоколонку. Нефть ,газ ,металлы , пшеница , уголь, рыбные ресурсы ,всё на экспорт.А если всё это будет оставаться в России. Если бензин будет стоить 5 рублей за литр. Вот тогда и попрёт всё и перевозки (себестоимость упадёт) , и сельское хозяйство (затраты снизятся) и коммунальные платежи ( при желании власти их снизить для населения , цены на газ ,отопление и эл.энергию) и многое другое.
Гость268747
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Наши новые КамАЗы по сути уже Мерседесы.
Шаман
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Приход западных компаний значит только одно, что через год они вывезут кубиллиард бабла. Они вообще приходят только за тем, чтоб забрать больше чем принесут. Тактично не указано, что это за компании и в какие отрасли они типа инвестируют. Но для читателей уровня овощей - приход "инвесторов" выглядит оптимистично.
Гость264828
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Гость270125
Так нужно больше санкций, раз они, мало того, что "нестрашные", а даже "полезные"! Цивилизованный мир должен пойти навстречу РФии и еще больше расширить санкции! Чего ни сделаешь для блага такого мирного и доброго государства!
Ты понимаешь в чём беда. При должном подходе к управлению, РФ вообще может обойтись без всего мира, а вот весь мир без РФ обойтись не может. РФ, в большей части, полностью самодостаточная страна. Кроме ресурсов, она ещё и не обделена талантами, учёными и трудягами. Дураков и воров конечно тоже хватает, но тут уж от власти зависит. При должном желании можно и порядок навести.
Гость270125
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Так нужно больше санкций, раз они, мало того, что "нестрашные", а даже "полезные"! Цивилизованный мир должен пойти навстречу РФии и еще больше расширить санкции! Чего ни сделаешь для блага такого мирного и доброго государства!
Гость264828
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Меня не покидает мысль что санкции, кроме того чтобы сдержать РФ, они ещё и внутри западного мира используются для занятия более выгодных позиций внутри РФ. Показатель - количество заинтересованных в инвестициях в РФ компаний из пиндосии. Объёмы делегаций на всяких коммерческих площадках. При этом европейцам говорят не лезть в РФ, т.к. типа санкции, вы должны их воплощать в действительность.
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