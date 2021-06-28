Агентство Fitch Ratings улучшило прогноз по МКБ

Эксперты учли рост доходов Банка, позиции по фондированию и ликвидности

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило свою оценку по ПАО "Московский Кредитный Банк" (МКБ). Бывший "негативный" прогноз повышен до "стабильного".

В пользу МКБ говорят улучшение показателей прибыльности и генерации капитала, стабилизация операционной среды, а также дополнительное размещение акций Банка в мае 2021 г., что позволило привлечь в капитал 22,68 млрд рублей.

При составлении нового рейтинга эксперты Fitch учли тот факт, что в 2020 г. МКБ смог нарастить объемы бизнеса и поддержать показатели по чистому процентному и комиссионному доходам при сохранении высокого качества активов. Кроме того, аналитики отметили комфортные позиции Банка по фондированию и ликвидности.

МКБ входит в концерн Россиум (Группа Регион-Россиум), основными активами которого являются также НПФ "Эволюция" и Группа компаний "Инград".