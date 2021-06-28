Даже высокая стоимость углеводородов не сможет значительно укрепить курс рубля, считают аналитики

Средняя цена нефти на мировом рынке превысила 76 долларов за баррель, несмотря на то что уровень потребления до сих пор не восстановился до значений 2019 года, то есть до начала пандемии. По оценке аналитиков, стоимость черного золота продолжит расти и даже 100 долларов за баррель – это не предел. Однако российскому рублю это мало поможет.

Сейчас подорожанию нефти способствует дефицит на рынке: добывают тоже значительно меньше, чем до коронавирусного кризиса. Причем восстановить нужный уровень добычи после снижения смогут не все компании и не скоро, поскольку инвестиции в нефтегазовую инфраструктуру сократились в 4 раза, передают "Ведомости" со ссылкой на западных экспертов.

В результате нефть будет дорожать и в течение нескольких ближайших лет преодолеет планку в $100/барр. Но произойдет это не быстро. К концу 2021 г. наиболее вероятный коридор цен – 60-85 долларов за баррель. Как только стоимость перевалит за 80 долларов, компании начнут активнее наращивать добычу и рост цен на нефть замедлится.

"Курс рубля в любом случае будет отставать от динамики цен на нефть, даже если она будет демонстрировать уверенный рост",

– пишут "Ведомости". Так, управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин уверен, что российская валюта не выйдет за пределы 69–71 руб./$. Причина в сохраняющихся геополитических факторах, которые влияют на курс валют.

Днем в понедельник, 28 июня, на Московской бирже доллар торгуется за 72,14 руб., евро – 86,13 рубля.