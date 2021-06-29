Ситуация показывает, насколько потребителям в ЕС нужен еще один газопровод для поставок сырья из России

Дефицит газа в Европе в июле может усугубиться: операторы останавливают действующие трубопроводы на плановое обслуживание, а "Газпром" не хочет платить Киеву за увеличение объема транзита через Незалежную.

По условиям действующего контракта, Россия в 2021 г. может транспортировать в ЕС через территорию Украины 40 млрд кубометров газа. Если нужно больше – пожалуйста, но дополнительные объемы оплачиваются по более высокой ставке. В прошлом году РФ докупала дополнительные мощности украинской ГТС, в этом году предпочитает обходиться без подобных услуг.

Однако холодная зима и жаркое лето уже привели к повышенному потреблению газа в Европе. Уровень запасов в хранилищах сейчас там составляет всего 46,2%, передает "Коммерсант", а скорость заполнения ПХГ на 40% ниже обычной.

В июле ситуация может усугубиться: "Газпром" закрывает на плановое обслуживание трубопровод "Ямал – Европа" и "Северный поток". Норвежцы тоже приостанавливают поставки в связи с ремонтом своего газопровода. На сжиженный газ рассчитывать не приходится: производители СПГ стараются все сырье продавать в Азии, где оно стоит дороже.

По оценке аналитиков, вряд ли, конечно, в Европе дойдет до того, что им придется летом тратить газ из хранилищ из-за дефицита поставок. Однако к повышению стоимости голубого топлива это вполне может привести. Как и к мысли о том, насколько необходим европейцам еще один трубопровод для подачи природного газа напрямую из России.

Ранее в ЕС обвинили Россию, что она искусственно усиливает напряженность на рынке газа ради поддержки проекта "Северный поток-2".