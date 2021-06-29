МКБ профинансировал монгольский Голомт банк

Гарантом сделки выступил МБЭС

Московский кредитный банк (МКБ) и один из ведущих банков Монголии Голомт банк заключили сделку, благодаря которой Голомт банк получил кредитные средства от МКБ для финансирования торговых операций своих клиентов, в том числе малых и средних предприятий.

Резервный аккредитив монгольского банка подтвердил Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС). Общая сумма участия МБЭС превысила 8 миллионов долларов США при сроке сделки до 13 месяцев. Это позволило МКБ и Голомт банку выйти на оптимальную структуру сделки и обеспечило максимально комфортные условия для конечных заемщиков, отметили в пресс-службе МКБ.

"Объем торговли между Россией и Монголией в 2020 году составил 1,4 млрд долларов. Мы заинтересованы поддерживать внешнеторговую деятельность между странами, предлагая различные банковские решения",

– прокомментировала сделку директор департамента торгового финансирования МКБ Наталья Бахова. Она пояснила, что схемы сотрудничества могут быть разными: это и финансирование торговых контрактов через кредитование финансовых институтов, как в случае с Голомпт банком и МБЭС, и в виде гарантий, аккредитивов и других продуктов, предоставляемых непосредственно экспортерам.

ПАО МКБ (входит в группу "Регион-Россиум") – универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций.

Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств. На днях агентство Fitch улучшило прогноз по МКБ до "стабильного". По итогам первого квартала 2021 г., совокупный кредитный портфель МКБ (до вычета резервов) увеличился за три месяца на 6% до 1 122,8 млрд рублей.