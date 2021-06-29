Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19

Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Эксперты уверены, что ЦБ готов повысить ключевую ставку для перелома

Финансовые исследователи Saxo Bank рассказали о своем прогнозе по ситуации на глобальном рынке на третий квартал текущего года. По мнению специалистов, золото будет ориентировано на доллар, а реальные доходности американских облигаций окажутся достаточно стабильными.

При этом эксперты берут в расчет новую волну коронавируса с недавно открытыми штаммами. Так как ОПЕК+ теперь корректирует объемы добычи черного золота, то пандемия вряд ли окажет существенное влияние на нефтяной сектор. Более того, в таких условиях нельзя исключать повышение цен на сырье, хотя это уже зависит от потенциала ОПЕК+ в производстве. 

Золото поведет себя достаточно позитивно, так как всплеск заболеваемости, как правило, мешает ЦБ стран принять решение о повышении ставки. Если в конце сентября Brent останется в районе 75 долларов за баррель, то стоимость золота составит 1,8 тыс. долларов.

Правда, ощутимых изменений для российской экономики этот фактор не гарантирует. Центробанк все равно может повысить к концу лета ключевую ставку еще на 0,5 – до 6 процентов, чтобы увеличить стоимость нацвалюты на фоне ожидаемого подорожания нефти.

Аналитики считают, что в конце 2021-го доллар и евро составят 68 и 85 по отношению к рублю соответственно. Российская экономика держится за счет сырьевого рынка, и дорогая нефть вкупе с подросшими в цене металлами должны обеспечить ее прочным балансом, пишут "Известия".

Днем ранее же сообщалось, что средняя стоимость нефти на рынке перешагнула порог в 76 долларов за один баррель, хотя уровень потребления не дотягивает до показателей двухлетней давности. Аналитики полагают, что сырье продолжит подниматься в цене и даже не остановится на отметке в 100 долларов, однако на рубль это не окажет существенного влияния.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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