МКБ запускает новый фонд для инвестиций в акции наибольшей доходности

Презентация БПИФ "МКБ-Российские Дивидендные Акции" на Московской бирже ожидается в ближайшее время

Московский кредитный банк (входит в группу "Регион-Россиум") сообщил о запуске нового паевого инвестиционного фонда – Биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) рыночных финансовых инструментов "МКБ – Российские Дивидендные Акции" под управлением АО "УК МКБ Инвестиции". Регистрация Банком России правил доверительного управления фондом состоялась 21 июня 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе МКБ, новый фонд будет инвестировать в активы в соответствии с индексом "МКБ Индекс Дивидендных Акций" (MDIVTR). Он представляет собой индекс полной доходности акций и депозитарных расписок двадцати компаний с наибольшей дивидендной доходностью, которые включены в состав индекса Московской биржи (IMOEX Index). Значения индекса ежедневно рассчитываются Московской биржей и раскрываются на официальном сайте АО "УК МКБ Инвестиции".

"Среди клиентов "МКБ Инвестиции" есть спрос на инвестиции в акции компаний, выплачивающих высокие дивиденды, но самостоятельный анализ и выбор нужных инструментов сложен для большинства из них. Чтобы уберечь клиентов от ошибок и дать необходимый инструмент, совместно партнерами из SOVA Capital мы разработали специальный индекс, на который они могут ориентироваться",

– пояснил руководитель "МКБ Инвестиции" Максим Малетин. Он подчеркнул, что формирующийся биржевой фонд позволит клиентам инвестировать в дивидендный портфель с минимальными усилиями и затратами.

БПИФ будет представлен на Мосбирже уже ближайшее время. О запуске торгов паями фонда будет сообщено дополнительно.

ПАО МКБ – универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций.

Управляющая Компания "МКБ Инвестиции" обслуживает более 45 тысяч клиентов, суммарные активы под управлением превышают 20 млрд рублей.