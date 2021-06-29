При этом Варшава не сможет избежать зависимости от российского газа

Польша начала в Балтийском море укладывать трубы Baltic Pipe, который называет альтернативой "Северному потоку – 2". Однако эксперты сходятся во мнении, что сравнивать два газопровода неуместно. Впрочем, Польша сможет торговаться с "Газпромом" благодаря Baltic Pipe.

Проект предполагает прокачку голубого топлива из Норвегии в Данию и Польшу, а также соседние страны. Этот проект рассматривался еще в начале 2000-х, но почти на 10 лет страны о нем забыли в виду нецелесообразности. В 2017-м о "Балтийском газопроводе" вновь заговорили. Эксперты отмечают, что это политический проект. Варшава не хочет закупать голубое топливо у России, поэтому ей нужен альтернативный путь, отмечает cтарший аналитик международной страховой компании Coface Анна Кокорева.

С коллегой согласен эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Он подчеркивает, что у проектов разная мощность, "СП-2" сможет транспортировать 55 млрд кубометров газа в год, тогда как польская труба – всего 10. Норвегия же не сможет и не станет наращивать объемы поставок газа.

Эксперт в разговоре с RT указал на то, что единственный выигрыш Польши – это то, что Baltic Pipe позволит торговаться с "Газпромом" по условиям новых контрактов. При этом Польша из-за пандемии не сможет достроить газопровод до конца 2021 года, поэтому так или иначе ей придется заключать новый договор с российской компанией. Впрочем, Кокорева не исключает того, что в будущем "Балтийского газопровода" вполне хватит полякам. Однако в условиях испытаний, с которыми столкнулась экономика, труба будет долго себя окупать, поэтому энергетический рынок Европы не изменит.