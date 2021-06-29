Почему Россия не откажется от доллара

Почему Россия не откажется от доллара
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Никто не желает брать на себя риски в финансовой революции, считает специалист

Китайские СМИ тиражируют версию о том, что намеченная дедолларизация в России не только является частью финансовой стратегии государства, но и выпадом в сторону Соединеннных Штатов. Американские санкции лишь подстегивают Кремль идти в этом направлении, заставляя принимать в расчет все риски – вплоть до отключения от SWIFT, и выбранный курс РФ стал для Штатов откровенной насмешкой.

Однако, напомнил эксперт Константин Ордов, Центробанк вовсе не является государственным органом, и средства на его счетах от американских ограничений не страдают. Процесс замещения валюты коснулся лишь Фонда национального благосостояния. Правда, ФНБ фактически обнулил активы и инвестиции в долларовые инструменты. А средства, полагает эксперт, были отправлены на счета Минфина и основного регулятора.

Снижение доли доллара в межгосударственных отношениях России с другими странами коснулось лишь Штатов. Порядка 70% экономических и торговых отношений РФ может обеспечить за счет евро и юаня.

Полноценная дедолларизация в России невозможна – около 50 процентов мировой торговли происходит за его счет для обеспечения экспортных и импортных операций.

"К тому же доллар в любой кризисный период или при угрозе обвала финансовых рынков остается относительно стабильным", – высказался Ордов в интервью для "Экономики Сегодня".

Пока что ФРС не отказывается от эмиссии, поэтому рост необеспеченных средств продолжает увеличиваться в прямой пропорции с риском их обвала. Как только Минфин США решит повысить ставки, фондовые рынки будут разрушены, а мировая экономика испытает на себе все прелести таких последствий.

Президент РФ Владимир Путин объявлял о готовности страны перейти к расчетам в юанях и евро, включая сделки по поставкам газа. Глава государства упомянул, что Штаты превращают свою нацвалюту в средство для конкуренции и политической борьбы.

Как считает Ордов, Россия, конечно, напомнила миру о том, что глобальный финансовый рынок работает на комфорт Соединенных Штатов, однако в Москве никто не готов брать на себя риски и участвовать в этой истории. И поэтому деньги передали главному регулятору в соответствии с требованиями диверсификации.

Ордов также отметил, что в интервью для Bloombeg глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк оставит американскую валюту в портфеле. Правда, так и не уточнила, о каком соотношении идет речь.

Ранее аналитики из Saxo Bank поделились прогнозом на курс доллара на третий квартал 2021 года.

Источник: Экономика Сегодня
Егор МАЛКОВ

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