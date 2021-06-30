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Военно-морской флот Дании продолжает следить за строительством газопровода "Северный поток – 2". До запуска магистрали осталось проложить 36 км до Германии. Участники проекта находятся на финишной прямой.
Во вторник, 29 июня, в районе укладки второй нитки газопровода оказался военный патрульщик HDMS Soeloeven, который принадлежит военно-морским силам Дании. По информации навигационного портала Marinetraffic, судно двигалось в юго-западном направлении от Борнхольма. Как пишут журналисты EADaily, вероятнее всего, экипаж специально выбрал такой курс для того, чтобы оказаться в зоне достройки газопровода.
Уже в 16:30 Soeloeven покинул территориальные воды королевства, оказавшись в датской ИЭЗ. Судно проплыло примерно на расстоянии четырех километров от "Академика Черского", который в настоящее время находится в строительной зоне. Пятнадцать минут спустя датский патрульный корабль оказался в 4,5 км от "Фортуны", которая занималась работами на второй нитке.
В СМИ полагают, что военно-морские силы Дании таким образом решили визуально осмотреть работы над укладкой нити. Позднее патрульное судно покинуло зону, направившись в сторону Факсе-Ладепладс.
Стоит отметить, что датский флот не впервые занимается отслеживанием достройки газопровода. Однако королевские суда, как правило, не нарушают охранную зону, составляющую в 1,5 мили, не задерживаясь у работ по укладке "Северного потока – 2".
Известно, что в водах Балтийского моря уже начались работы по укладке другого газопровода – Baltic Pipe, который предназначен для подачи голубого топлива из Норвегии в Польшу по морской территории. Логистическая база для участников проекта расположена в Мукране.
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