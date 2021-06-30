Датский флот взял под наблюдение достройку "Северного потока - 2"

Датский флот взял под наблюдение достройку "Северного потока - 2"
Фото: Stefan Sauer/ dpa/ www.globallookpress.com
Королевские ВМС снова оказались в зоне работ

Военно-морской флот Дании продолжает следить за строительством газопровода "Северный поток – 2". До запуска магистрали осталось проложить 36 км до Германии. Участники проекта находятся на финишной прямой.

Во вторник, 29 июня, в районе укладки второй нитки газопровода оказался военный патрульщик HDMS Soeloeven, который принадлежит военно-морским силам Дании. По информации навигационного портала Marinetraffic, судно двигалось в юго-западном направлении от Борнхольма. Как пишут журналисты EADaily, вероятнее всего, экипаж специально выбрал такой курс для того, чтобы оказаться в зоне достройки газопровода.

Уже в 16:30 Soeloeven покинул территориальные воды королевства, оказавшись в датской ИЭЗ. Судно проплыло примерно на расстоянии четырех километров от "Академика Черского", который в настоящее время находится в строительной зоне. Пятнадцать минут спустя датский патрульный корабль оказался в 4,5 км от "Фортуны", которая занималась работами на второй нитке.

В СМИ полагают, что военно-морские силы Дании таким образом решили визуально осмотреть работы над укладкой нити. Позднее патрульное судно покинуло зону, направившись в сторону Факсе-Ладепладс.

Стоит отметить, что датский флот не впервые занимается отслеживанием достройки газопровода. Однако королевские суда, как правило, не нарушают охранную зону, составляющую в 1,5 мили, не задерживаясь у работ по укладке "Северного потока – 2".

Известно, что в водах Балтийского моря уже начались работы по укладке другого газопровода – Baltic Pipe, который предназначен для подачи голубого топлива из Норвегии в Польшу по морской территории. Логистическая база для участников проекта расположена в Мукране.

 

Источник: Marinetraffic.com
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Евросоюз введет новые санкции против России за нарушение прав соседних стран

Брюссель готов сотрудничать с Москвой в тех сферах, где ему это выгодно

С пиратством покончено: Москва нашла эффективный способ пресечь провокации Киева в море

Стратегия России дала свои плоды

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей