Глава ведомства воззвал Берлин к совести, подумав о НАТО и Украине

Запуск "Северного потока – 2" несет угрозу восточному флангу Североатлантического альянса, однако Германия так не понимает всей ответственности за отношения с "Россией Путина". Такое заявление сделал глава МИД Польши Збигнев Рау.

В своих рассуждениях министр приводит в качестве аргументов Украину, которая из-за "Северного потока – 2" неким образом "полностью лишится безопасности". Именно по этой причине, полагает Рау, Берлин должен все бросить и отказаться от реализации многомиллиардного проекта, который занял годы и стоил санкционных мер.

Украина же, считает лидер польской дипломатии, является "жертвой российской агрессии", поэтому остро нуждается в защите. Варшава же готова принять в этом процессе участие.

Рау заявил, что самый главный страх для него заключается в пассивной позиции Германии, которая не может осознать "последствия сотрудничества" с российской стороной.

Большое значение глава польского внешнеполитического ведомства уделил недавней статье Путина для Die Zeit. По мнению Рау, президент России изложил крайне однобокий взгляд на Вторую мировую войну. Правда же такова, что Советский союз не спасал Европу, а современная Россия прославляет имперские традиции, о чем министр написал в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее депутат бундестага Тино Крупалла заявил, что требования украинской стороны, которая настаивает на денежной компенсации за запуск "Северного потока – 2", лишены обоснований. По словам парламентария, такая ситуация выходит за пределы логики рынка и поражает из-за такой степени наглости.







