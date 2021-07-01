Приобрести жилье становится все дороже и труднее

Ситуация на рынке недвижимости в нашей стране снова претерпевает изменения. В то время как российские власти пытаются поддержать определенные категории граждан, вводя льготное ипотечное кредитование и обеспечивая финансовую поддержку, банки блюдут свои интересы и стараются побольше заработать. Так, согласно последним тенденциям в банковской сфере, россиян ждет очередное повышение ставок на жилищные кредиты.

При том на данный момент ставки уже серьезно подскочили. Эксперты провели сравнительный анализ и пришли к выводу, что порядка половины крупнейших российских банков за последнее время существенно пересмотрели свои расценки. Разумеется, не в пользу клиентов.

Стоит отметить, что ставки растут, как на дрожжах, и на новостройки и на вторичное жилье. Также банкиры пытаются нажиться на рефинансировании, передает издание "Коммерсантъ". Некоторые банки таким образом хотят отбить "потери", которые были вызваны снижением ставок по кредитам, а другие следуют законам рыночного тренда.

К примеру, в ВТБ ставки подскочили на 0,4%. Банки "Дом.РФ", Райффайзенбанк, СМП-банк повысили ставки на 0,5%. Другие крупные кредитные организации тоже от них не отстают, отмечает издание URA.RU.

К слову, недавно аналитик Максим Осадчий заявил, что нашей стране угрожает ипотечный кризис "американского" типа.