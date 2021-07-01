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Украинским властям придется заняться поиском новых источников газа и созданием хабов. Такой сценарий для Киева остается единственным вариантом после запуска "Северного потока – 2", о чем заявил глава польского МИД Збигнев Рау, выступая на совместной конференции с немецким коллегой Хайко Маасом.
Рау напомнил, что позиция Варшавы остается прежней: она до сих пор выступает против реализации проекта. За последнее восемнадцатилетие, сообщил министр, каждый сменяемый состав польского кабмина критично относился к подобным затеям.
Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что новая магистраль, по мнению Варшавы, станет причиной раздора Евросоюза с НАТО, а для польского правительства крайне важно обеспечить безопасность в восточной Европе, включая Украину.
Министр не стал уточнять, о какой безопасности идет речь, однако указал путь к решению всех проблем. Рау предложил обеспечить Украину альтернативным источником вместо российского, чтобы Москва не могла контролировать транзит топлива в Незалежную.
"Другие решения не смогут обеспечить Украине безопасность", – приводит заявление Рау Regnum..
Ранее Рау заявил, что запуск газопровода грозит не только Украине, но и восточным членам Североатлантического альянса. Германия же, считает министр, должна не только прекратить сотрудничать с Россией, но и отказаться от использования "Северного потока – 2". Министр также сообщил, что для Киева запуск новой магистрали через Балтийское море грозит "потерей безопасности", однако не стал уточнять значение формулировки.
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