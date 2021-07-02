У властей сейчас нет способа решить проблему, считает эксперт

Жители Украины столкнутся в предстоящий зимний сезон с проблемами с газом. Такое заявление сделал бывший глава министерства ЖКХ Незалежной Алексей Кучеренко, давший прогноз по ситуации на зиму.

Как отметил эксперт, пока что "Газпром" не обеспечивает европейские страны таким количеством топлива, которого бы хватило на заполнение хранилищ для всего отопительного сезона, уточняет "Общественная служба новостей". Европа обеспокоена ситуацией: стоимость топлива остается высокой, несмотря на летнее время. А украинские власти не задумываются о том, что ожидает население зимой, передает "Свободная Пресса".

"Половина нашего газа – украинский, где мы можем обеспечить ценорегулирование. Еще половину нужно где-то закупить. Что будет наш бизнес делать, наши бюджеты? На них все повесят. Сейчас ответа нет", – высказался бывший министр.

Кучеренко уточнил, что в настоящее время в Европе наблюдается пятилетний рекорд цен на 1000 кубов – стоимость составляет 400 долларов. Однако РФ поставляет топливо исключительно в рамках контракта – ровно столько, сколько необходимо. Другой вопрос заключается в том, что ЕС готов закупить газ в гораздо больших объемах.

"Или запускают "Северный поток – 2 и газ идет по адекватной цене, или у них будут очень большие проблемы зимой. Они боятся этого как огня", – высказался эксперт в эфире телеканала "Первый независимый".

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что украинской администрации придется найти иные источники газа после запуска "Северного потока – 2" и построить собственные хабы. Иных альтернатив, полагает глава МИД, для Киева не предвидится.