Дело в "Газпроме": на Украине началась паника из-за дефецита газа

Дело в "Газпроме": на Украине началась паника из-за дефецита газа
Dmytro Smoliyenko/www.globallookpress.com
У властей сейчас нет способа решить проблему, считает эксперт

Жители Украины столкнутся в предстоящий зимний сезон с проблемами с газом. Такое заявление сделал бывший глава министерства ЖКХ Незалежной Алексей Кучеренко, давший прогноз по ситуации на зиму.

Как отметил эксперт, пока что "Газпром" не обеспечивает европейские страны таким количеством топлива, которого бы хватило на заполнение хранилищ для всего отопительного сезона, уточняет "Общественная служба новостей". Европа обеспокоена ситуацией: стоимость топлива остается высокой, несмотря на летнее время. А украинские власти не задумываются о том, что ожидает население зимой, передает "Свободная Пресса".

"Половина нашего газа – украинский, где мы можем обеспечить ценорегулирование. Еще половину нужно где-то закупить. Что будет наш бизнес делать, наши бюджеты? На них все повесят. Сейчас ответа нет", – высказался бывший министр.

Кучеренко уточнил, что в настоящее время в Европе наблюдается пятилетний рекорд цен на 1000 кубов – стоимость составляет 400 долларов. Однако РФ поставляет топливо исключительно в рамках контракта – ровно столько, сколько необходимо. Другой вопрос заключается в том, что ЕС готов закупить газ в гораздо больших объемах. 

"Или запускают "Северный  поток – 2 и газ идет по адекватной цене, или у них будут очень большие проблемы зимой. Они боятся этого как огня", – высказался эксперт в эфире телеканала "Первый независимый".

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что украинской администрации придется найти иные источники газа после запуска "Северного потока – 2" и построить собственные хабы. Иных альтернатив, полагает глава МИД, для Киева не предвидится.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

гость
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Кизяки собирайте пока не поздно, дебилы, потом и этого не будет, опять газпром обвините
Гость267575
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а бюргер неожиданно окажется родственником Скрипалей ...
Гость265188
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Гость267524
напердят....
лучше бы не надо, <цензура> потом этот пердячий газ пойдет в гейропу, и у какого-нить бюргера глаза вытекут от хохловони, а скажут, что опять Петров и Баширов новичком балются
Гость267524
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напердят....
Гость265363
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Скакать укровшам всю зиму, всяко теплее будет... :)
Гость265188
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"заявление сделал бывший" - все понятно, "бывшему" не нравится быть "бывшим", хочется опять рыло в кормушку запустить
Гость 275019
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когда у них будет газа , или цена будет слишком высокой, европейской, как и хотели, то просто будет объявлено что это российская агрессия, и всем союзом придётся скидываться украине на газ , что бы пожалеть . Вот такой вот геморрой эти хочубытьевропейцы.
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