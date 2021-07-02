Сейсморазведка ведется в нескольких километрах от российских буровых установок

Украина приступила к изучению залежей газа в Черном море. Разведку ведут суда кипрской компании EDT Argonaut и EDT Niovi. Координаты района, которое они планируют исследовать, не раскрываются, однако сейсморазведчики настойчиво кружат вблизи российских буровых установок.

Изучить возможности добычи газа на шельфе Черного моря правительство "Незалежной" поручило "Нафтогазу" еще в прошлом году. Район акватории, который интересует Киев, не назывался, но известно, что в 2019 г. местная Государственная служба геологии и недр поднимала вопрос о разработке участка "Дельфин". Этот район мог бы принадлежать Украине по Конвенции по морскому праву, если бы Киев признал Крым российским, пишет EADaily.

Поскольку сейчас обстановка в акватории вокруг Крыма сложная, российские добывающие платформы там, в том числе буровые установки "Таврида" и "Крым 1" на Одесском месторождении, охраняют корабли Черноморского флота. Между тем в июне поблизости от российских буровых, откуда поступает топливо на полуостров, появились кипрские сейсморазведчики.

На Украине подтвердили, что данные суда будут работать в Черном море с 18 июня по 31 ноября. Сейчас их маршрут проходит на расстоянии 32 км от Одесского месторождения, которое, как считается, находится в международно-нейтральных водах.

Ранее в "Нафтогазе" сменилось руководство: решением кабмина Украины на место Андрея Коболева был назначен Юрий Витренко. По данным местных СМИ, причиной послужили большие убытки компании и срыв поручения по наращиванию собственной газодобычи. Витренко обещал наладить процесс. Помимо разработки черноморского шельфа, на Украине планируют добывать сланцевый газ. Это вызывает опасения экологов и активистов.

Тем временем эксперты предупреждают, что в зимний сезон 2021/22 Украина столкнется с сильным дефицитом газа.