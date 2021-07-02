Поляки выступили на стороне немцев

Варшава пытается сделать все, чтобы газопровод "Северный поток-2", если и был достроен, то не принес радости Москве. В связи с этим польский оператор PGNiG и его дочерняя компания в ФРГ обратились в Высший суд Дюссельдорфа, где Nord Stream 2 AG оспаривает решение немецкого регулятора о применении к строящемуся газопроводу норм третьего энергопакета ЕС.

"PGNiG и PGNiG Supply & Trading GmbH представили аргументы против предоставления "СП-2" исключений из европейского закона",

– сообщили в Варшаве.

Wczoraj #PGNiG i PGNiG Supply&Trading GmbH przedstawiły przed Wyższym Sądem Krajowym w Düsseldorfie argumenty przeciwko derogacji #NS2 od wymogów prawa UE. Wyrok ma zostać wydany 25.08.2021 r. PGNiG oczekuje stosowania III Pakietu Energetycznego w stosunku do #NordStream2. pic.twitter.com/gh6M2rIx9U — PGNiG (@GK_PGNiG) July 1, 2021

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии приняло решение, что "Северный поток-2" попадает под действие газовой директивы ЕС. В этом законе говорится, что у экспортных трубопроводов, построенных после 2019 г., оператор и компания-поставщик не должны быть связаны между собой. Кроме того, одному поставщику запрещается использовать трубу на полную мощность: половину нужно оставить на случай, если кто-то еще захочет поставлять сырье по данному маршруту. И не важно, если, как в случае в "СП-2", такое просто исключено.

Компания – оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG, которая является дочкой "Газпрома", пытается доказать в суде, что данный газопровод не попадает под действие поправок к Третьему энергопакету ЕС, поскольку в 2019 г. на территории Германии было построено более 60% трубопровода и имелись все согласования. Решение может быть озвучено к 25 августа.

Поляки, которые выступают против "СП-2" и сейчас прокладывают свою трубу по дну Балтийского моря, рассчитывают помешать немецким судьям дать послабление российскому газопроводу. Если иск Nord Stream 2 AG будет отклонен, Россия сможет поставлять только половину запланированного объема газа в ФРГ, и окупаемость проекта значительно снизится.