МКБ сообщил о планах по расширению клиентской базы

Развитие будет идти как за счет регионов, так и благодаря запуску новых инструментов

Московский кредитный банк (МКБ) планирует расширить клиентскую базу за счет новых продуктов и развития сервисов в регионах. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления МКБ Михаил Полунин.

По словам Полунина, стратегия банка основана сбалансированной модели, которая предусматривает как развитие цифровых каналов и приложений, так и точечные открытия филиалов в крупных городах, а также различные сделки.

В рамках реализации этой стратегии в конце 2020 г. и в текущем году была проведена большая работа. В частности, было запущено новое направление – МКБ Инвестиции. Кроме того, МКБ осуществил сделку по покупке уральского банка и перезапустил в обновленном цифровом формате предложения для малого и среднего бизнеса на базе дочернего банка.

Банк намерен и дальше расширять присутствие в регионах плюс открывать новые направления:

"Развитие клиентской базы мы планируем как за счет притока клиентов из регионов, так и за счет новых каналов продаж. Например, банк рассматривает различные модели в части так называемой "легкой" розницы",

– поделился планами зампред правления МКБ Михаил Полунин.

Ранее стало известно, что МКБ зарегистрировал новый продукт – Биржевой паевый инвестиционный фонд (БПИФ) рыночных финансовых инструментов "МКБ – Российские Дивидендные Акции" под управлением АО "УК МКБ Инвестиции". С помощью этого инструмента клиенты смогут инвестировать в акции наибольшей доходности без необходимости тратить время на самостоятельный анализ ситуации на рынке.

ПАО МКБ – универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций.