Может ли доллар подскочить до 100 рублей в ближайшее время – прогноз эксперта

Может ли доллар подскочить до 100 рублей в ближайшее время – прогноз эксперта
Фото: pixabay.com
Столь существенный рост курса американской валюты возможен лишь при одном условии

Возможность резкого скачка доллара до сотни рублей оценила Гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет. По мнению эксперта, в ближайшее время, если никаких сюрпризов в диалоге с США не будет, курс американской валюты, по прогнозам, составит 71-73 рубля.

Однако если давление на нашу страну незначительно усилится, то российская валюта может немного упасть. Доллар будет торговаться по 78-82 рубля.

При этом Розенцвет отметила, что резкий взлет курса "зеленого" возможен лишь в одном случае – если случится геополитическое потрясение. При любом другом сценарии доллара по 100 рублей можно не ждать. Об этом эксперт сообщила РИА Новости. Анонс интервью, которое выйдет полностью 5 июля, публикует агентство "Прайм".

Ранее эксперт рассказал, почему Россия не откажется от американской валюты. По его мнению, полностью уйти от расчетов в долларах нашей стране не удастся по нескольким причинам. Среди них – относительная стабильность "зеленого" даже при угрозах обвала финрынков.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость273209
Пожаловаться Ответить
Рашкованам все равно. Они жрали гоуно так и будут его жрать
1
новости партнеров

В Сенате США начали шантажировать Байдена из-за "Северного потока-2"

Республиканцы блокируют принятие важного решения

Дело в "Газпроме": на Украине началась паника из-за дефицита газа

У властей сейчас нет способа решить проблему, считает эксперт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1716 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей