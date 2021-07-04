Столь существенный рост курса американской валюты возможен лишь при одном условии

Возможность резкого скачка доллара до сотни рублей оценила Гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет. По мнению эксперта, в ближайшее время, если никаких сюрпризов в диалоге с США не будет, курс американской валюты, по прогнозам, составит 71-73 рубля.



Однако если давление на нашу страну незначительно усилится, то российская валюта может немного упасть. Доллар будет торговаться по 78-82 рубля.

При этом Розенцвет отметила, что резкий взлет курса "зеленого" возможен лишь в одном случае – если случится геополитическое потрясение. При любом другом сценарии доллара по 100 рублей можно не ждать. Об этом эксперт сообщила РИА Новости. Анонс интервью, которое выйдет полностью 5 июля, публикует агентство "Прайм".

Ранее эксперт рассказал, почему Россия не откажется от американской валюты. По его мнению, полностью уйти от расчетов в долларах нашей стране не удастся по нескольким причинам. Среди них – относительная стабильность "зеленого" даже при угрозах обвала финрынков.