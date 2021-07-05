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Монеты с десятирублевым номиналом стали оседать в карманах и кошельках россиян, поэтому Центробанк вынужден их дочеканивать, из-за этого было принято вернуть в оборот бумажный вариант. Такое заявление сделал заместитель главы финансового регулятора Михаил Алексеев.
Он отметил, что со стороны Центробанка отсутствуют какие-либо "шарахания". ЦБ руководствуется экономической целесообразностью, чтобы адаптироваться к ситуации.
Монеты в 10 рублей были введены во внутрироссийский оборот из-за активного обращения банкнот в этом номинале, которые постоянно изнашивались. Центробанку приходилось постоянно печатать новые купюры.
Однако за последние годы была введена электронная форма расчета, безналичная доля платежей выросла в два раза. В итоге монеты остались у населения и не вернулись в оборот, пишут "Известия".
Выпуск новых банкнот запланирован на 2025-й год.
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