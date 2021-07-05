Куда текут молочные реки: цены на молоко взлетят очень скоро

Похоже, что цены на еще один базовый продукт из типового продовольственного набора россиян, замерли на старте перед ожидаемым скачком. На этот раз резкое подорожание ждет молоко, а с ним и производимые из него продукты. Как отмечает РБК со ссылкой на гендиректора Национального союза производителей молока Артема Белова, нынешний рост цен на молоко не покрывает рост затрат бизнеса на его производство. С ним соглашается и гендиректор компании "Молвест" Анатолий Лосев, считающий, что к осени 2021 года производители будут вынуждены повысить отпускные цены на молочную продукцию на 7–10%.

Самое устойчивое молоко

Любому, кто хотя бы время от времени посещает продовольственные магазины известно, что на фоне стремительного удорожания всего и вся, цены на молоко и молочные продукты долгое время почти не менялись. Дело в том, что молоко входит в правительственный список социально значимых продуктов, цены на которые регулируются государством. Так, если за последние 30 дней какой-то продукт из этого списка подорожал минимум на 30%, государство способно заморозить его предельную цену сроком на 90 дней.

В итоге, по данным Росстата, с начала года по май 2021-го средняя цена одного литра питьевого молока на розничных прилавках выросла всего на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, за аналогичный период цены на сахар, взлетели на 48%, картофеля – на 49%, моркови – на 44%, гречки – на 31%.

Почему же тогда вырастем?

Так почему же сегодня молочники твердят о скором повышении цен, несмотря на их "заморозку", причем не кем-нибудь, а самим государством? По мнению Артема Белова, причина в резком росте затрат производителей молока, давно уже не компенсировавшемся повышением цен на готовую продукцию. По его словам, себестоимость продукта в производстве выросла на 18%, а в переработке – на 6–8%, и это при практически нулевом росте отпускных цен за последние полтора года.

Белов отмечает, что такая ситуация, создает риски для доходности и инвестиционной привлекательности сектора.

С ним согласны и опрошенные "Утром.ру" эксперты. Так, по словам первого вице-президента "Опоры России" Павла Сигала, компании обязаны повышать зарплаты работникам и покупать новое оборудование. При этом, кормовые добавки, зерно, топливо, ветеринарные препараты и техника не дешевеют. Все это требует от молочников повышения цен на свою продукцию, чтобы производство оставалось рентабельным.

"Производителям молочной продукции это делать довольно сложно, так как за прошедшие с начала кризиса полтора года себестоимость при производстве выросла на 18%, а еще 6-8% роста пришлись на переработку. Также, причиной послужили мировой рост цен на продовольствие, введение обязательной маркировки" – говорит он.

Согласен с ним и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

"Из-за увеличения потребительского спроса в стране растет инфляция, сейчас этот показатель гораздо выше прогнозных 4%, в 2021 году он находится выше 5%, – говорит он. – Соответственно, дорожают и сопутствующие товары и услуги, горюче-смазочные материалы, упаковка, корма, техника, сырье и оборудование, которые используются производителями молочной продукции. И производители тоже вынуждены поднимать цены на продукцию, чтобы компенсировать рост затрат. В последние время их довольно много. Играет свою роль и введенная обязательная маркировка молочной продукции, призванная бороться с контрафактом на рынках и в магазинах".

Чем сердце успокоится?

Ответ на этот вопрос и прост и сложен одновременно. Очевидно, что по озвученным выше причинам, сдерживать отпускные цены на молоко государство более не в состоянии. Производители просто откажутся от его производства, или возникнет некий черный рынок. Это означает, что в какой-то момент барьеры будут сняты, и цены поднимутся довольно резко, пока не упрутся в платежеспособный спрос. За молоком последуют и молочные продукты.

"После того, как в сентябре вырастут цены на молоко, пропорциональных рост стоимости произойдет и среди "молокозависимых" продуктов", – напомнил Артем Деев.

Вопрос же заключается в том, как сильно взлетят цены, и как долго будет длиться их рост. Единого мнения на этот счет у экспертов не существует.

"Товары, в состав которых входит молочная продукция, вырастут в цене, так как их производители постараются компенсировать увеличившиеся затраты, – говорит Павел Сигал. Но подорожание не будет носить длительный характер, так как молоко внесено в перечень социально значимых продуктов, утвержденный правительством. Стоимость продукции регулярно мониторится и цены сдерживаются в случае быстрого и необоснованного роста".

С другой стороны, необходимо понимать, что после очередной государственной "заморозки" нынешняя ситуация повторится один в один. Более того, очередной кризис, требующий коррекции, состоится скорее всего гораздо быстрее, чем нынешний. Дело в том, что весь мир вошел в долгосрочный инфляционный процесс. Огромное количество денег влитых в экономики стран в процессе борьбы с пандемией, уже запустили инфляционную спираль на всей планете. Способов связать их сегодня практически нет, в результате значительная часть свеженапечатанных денег выливается на рынок продовольствия, побрасывая вверх цены.

Побороть эту проблему не в состоянии ни одно государство мира, включая российское. "Лишние" деньги будут толкать вверх цены на все те же корма, ветпрепараты и сельскохозяйственное оборудование, необходимые для молочного производства. А значит, цены на молоко и продукты из него будут корректироваться еще не раз и не два.