Дыры в бюджете РФ хотят заткнуть с помощью новых фискальных правил

В казну России может поступать на 400 миллиардов рублей больше, если повысить налоги и акцизы. Об этом говорили участники на заседании бюджетной комиссии в начале июля. Окончательное решение – за правительством.

О том, что в кабмине обсуждают возможность повышения налогов в качестве дополнительного источника пополнения бюджета, "Ведомостям" стало известно от нескольких источников. Они пояснили, что пока сторонники этой идеи ограничились общими фразами, без конкретных расчетов. Но из того, что было озвучено на заседании, можно сделать вывод, кому грозит усиление фискальной нагрузки.

Так, могут повысить сборы с дополнительного дохода нефтяников, в сфере добычи драгоценных металлов. Подняв акцизы на алкоголь и сладкие напитки, инициаторы рассчитывают выручить для казны 100 млрд рублей. Примерно столько же можно получить за счет изменения налогообложения состоятельных граждан.

Полученные средства могут пойти на такие проекты правительства, как "Клиентоцентричное государство", "Национальная инновационная система" и др. – ранее сообщалось, что реализация этих программ будет зависеть от того, найдутся ли для них деньги.

В прошлом году в РФ уже была скорректирована бюджетно-налоговая политика. Так, для некоторых граждан с 2021 г. подняли НДФЛ с 13% до 15%, были увеличены ставки для производителей удобрений, цветных и черных металлов. Новая налоговая концепция может быть реализована в РФ в ближайшие годы, пишет Общественная служба новостей.

Ранее представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил поднять налоги с предприятий, чтобы их сотрудники могли получать большую зарплату.