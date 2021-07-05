ОЭР может быть запущен в ЕАЭС в 2025 году

Белоруссия сможет поставлять электроэнергию за рубеж вместо России. Таким образом республика получит средства, чтобы постепенно расплатиться по кредитам, и при этом займет часть рынка, традиционно принадлежавшего конкурентам из РФ.

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия – обсуждают план запуска Общего электроэнергетического рынка (ОЭР) в 2025 году. Раньше эти перспективы были весьма туманны, поскольку Минск увязывал этот вопрос с созданием Единого рынка газа, но его требования по этому направлению не совпадали с точкой зрения Москвы.

Теперь стороны готовы запустить ОЭР вне зависимости от газа.

"До запуска рынка газа торговать электроэнергией на ОЭР смогут уполномоченные субъекты от каждой страны",

– пишет "Коммерсант" со ссылкой на директора департамента энергетики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вадима Закревского.

Тут важно, что после запуска второго энергоблока БелАЭС Белоруссия, по мнению экспертов, окажется единственной страной в ЕАЭС с профицитом электроэнергии для поставок за рубеж. Удобнее всего ей было бы торговать с Прибалтикой, но в Литве и раньше были недовольны строительство АЭС в соседней республике, а в свете последних событий можно считать, что пути экспорта электроэнергии в страны Балтии перекрыты окончательно.

Однако есть другой вариант – Финляндия. Туда поставляет электроэнергию "Интер РАО". В случае запуска ОЭР Белоруссия вполне сможет претендовать на торговлю с финнами. При этом Россия может переуступить ей контракт по политическим мотивам: Москва выделила Минску несколько кредитов, в том числе $10 млрд на строительство БелАЭС. Продажа электроэнергии за рубеж позволит белорусам рассчитаться с долгом. Россия при этом тоже будет получать свою прибыль – в виде платы за транзит электроэнергии через свою территорию.

При этом Финляндия уже ищет способы сократить зависимость от российских энергопоставок. По мнению специалистов, на Хельсинки в этом вопросе давит Евросоюз.

Ранее Москва и Минск согласовали транзит белорусских нефтепродуктов через территорию России вместо Прибалтики. Потерю части прибыли за счет увеличения маршрута белорусской стороне покроют российские преференции.