"Газпром" отказался увеличивать объем транзита газа через Украину

"Газпром" отказался увеличивать объем транзита газа через Украину
Фото: Danil Shamkin/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Ремонт на экспортных газопроводах не повлиял на решение компании

"Газпром" в очередной раз не стал бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на июль, хотя впереди ожидаются полномасштабные ремонты на экспортных газопроводах. 

Так, ранее "Оператор газотранспортной системы Украины" выставлял на аукцион дополнительные транзитные мощности – порядка 63,7 млн куб. м. в сутки. 

Итоги аукциона были опубликованы на венгерской платформе RBP во вторник. В результате того, что бесперебойные мощности не были зарезервированы, цены взлетели вверх. 

Напомним, что у "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м. А 21 июня прошел основной аукцион на бронирование транзитных мощностей газотранспортной системы Незалежной, в ходе которого экспортер газа выкупил весь предлагавшийся объем - 15 млн куб. м в сутки, как и в предыдущие месяцы. 

Иными словами, в июне "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью используя предоставленный объем. 

Ранее на Украине началась паника из-за дефицита газа. Эксперты заметили, что "Газпром" не обеспечивает Европу необходимым количеством топлива, из-за чего хранилища не могут быть заполнены полностью. В результате цены на газ остаются высокими, несмотря на летний сезон. 

Источник: ICIS ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость272718
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Пусть бандерлоги вообще радуются что Газпром вынудили подписать с Украиной контракт до 24-ого года и они получают ровно столько денег, сколько было оговорено. Ни цента больше.
трепанатор черепов
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что за бред? Поставляют всегда ровно столько сколько заказано. Кто там и кого должен обеспечивать? И за чей счёт?
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