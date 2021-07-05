Иностранцы не согласны с российским законодательством

Производитель популярных французских спиртных напитков премиум класса Moet Hennessy заявил, что в ближайшее время российский рынок окажется без полюбившегося многим шампанского этой марки.



Таким образом французы отреагировали на внесение поправок в наше законодательство. Теперь называться шампанским смогут только напитки, произведенные на территории России. Для остальных допустимым наименованием назначен термин "игристое вино", пишет РИА Новости.

Во Франции пока не готовы смириться с такими изменениями и отказываются экспортировать свою продукцию в Россию. По мнению некоторых экспертов, подобные действия со стороны компании можно считать шантажом, отмечает телеканал "360".