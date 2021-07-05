"Фортуна" на всех парах работает над газопроводом

Несмотря на попытки ряда западных государств сорвать реализацию проекта "Северный поток – 2", наша газовая магистраль уже вышла на финишную прямую. Так, журналисты подсчитали, что трубоукладочной барже "Фортуна" осталось уложить менее 50 километров труб.



Таким образом, уверенные действия нашего судна должны обеспечить завершение строительства уже к сентябрю текущего года. Разумеется, на возведение трубопровода серьезное влияние оказывают погодные условия. Если природа соблаговолит сохранить хорошую погоду, то совсем скоро "Северный поток – 2" будет полностью достроен.

Так, за минувшие трое суток наша баржа возвела более 3 тысяч метров второй нитки газовой магистрали. Сейчас судно трудится в датской экономической зоне, расположенной в Балтийском море. Всего на этих территориях было уложено более 36 километров. На данный момент осталось чуть более 32 километров. После этого российское судно приступит к работе в немецких водах. Там нужно проложить 16,5 километров.

Как подсчитали журналисты издания Eadaily, средняя скорость на высоких мощностях у баржи сохраняется на уровне 1100 метров труб в сутки. Таким образом, прогноз о достройке газопровода уже к началу осени текущего года вполне может реализоваться.

В то же время, немецкий регулятор считает, что возведение части трубопровода в Германии (этот этап является последним) должно закончиться к октябрю 2021 года.

Тем временем, противники магистрали и России в целом не дремлют. Киев уже объявил, что собирается взыскать с Москвы компенсацию за введение нашего газопровода в эксплуатацию.