Цена голубого топлива в ЕС установила 13-летний рекорд

Стоимость газа в Европе поползла вверх после отказа "Газпрома" от бронирования польской газотранспортной системы на год вперед. Российская компания сохраняет свои обязательства, которые действуют в соответствии с соглашением до 1 октября. После этого уже может быть запущена первая нить "Северного потока – 2", а по маршруту "Турецкого потока" газ пойдет в Венгрию уже через Сербию.

Напомним, ранее стало сообщалось о том, что "Газпром" отказался бронировать дополнительные транзитные мощности украинской стороны, несмотря на работы, которые проводятся на экспортных магистралях.

По словам корреспондента агентства Bloomberg Стефена Стапжински, российский гигант отказался бронировать дополнительные мощности не только Украины, но и Польши, тем самым напугав энергетический рынок Европы.

"Который и так опасается того, что предложение сократится", – заявил журналист на своей странице в социальной сети "Твиттер".

Как отмечает источник, наиболее ликвидная европейская биржа TTF поражает стоимостью фьючерсов на голубое топливо из-за рекордных показателей – впервые за последние тринадцать лет стоимость достигла 468 долларов за 1 тыс. кубометров.

"Теперь у Европы шансы на "обход" нехватки газа зимой зависят от "Северного потока – 2" так, как никогда", – заявил Стапжински.

В компании S&P Global Platts заявили, что ставка "Северного потока – 2" в IV квартале года достигла максимума. Теперь опцией останется лишь украинская ГТС, если к назначенной дате запуск газопровода не произойдет, а спрос на топливо сохранится в нынешних пределах, пишет EADaily.

Ранее экс-глава Министерства ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что Незалежная рискует столкнуться с проблемами с газом в предстоящий зимний сезон.