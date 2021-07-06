Прежде иностранные инвесторы не приобретали акции атомных электростанций в России

Балтийская АЭС в Калининградской области может быть достроена за счет иностранных инвесторов. Интерес к проекту проявили польская компания ZE PAK и венгерская государственная энергетическая группа MVM. Они готовы вложиться в строительство, чтобы обеспечить потребности Польши в электроэнергии.

О закрытых переговорах по этому вопросу на уровне глав компаний, премьера Польши Матеуша Моравецкого и других высокопоставленных лиц сообщил польский репортер Роберт Томашевский. По его сведениям, приобретение акций Балтийской АЭС и запуск станции в эксплуатацию обеспечит Польшу электроэнергией в период, когда ей придется закрыть угольные станции.

Балтийскую АЭС начали строить в 2009 году. Площадку выделили в Калининградской области в 10 км от границы с Литвой. Планировалось, что два энергоблока мощностью 2,4 MВт смогут обеспечить электроэнергией не только российский анклав, но и потребителей в странах Балтии.

Но в 2013 г. Литва, Латвия и Эстония решили выйти из системы БРЭЛЛ, объединяющей их с РФ и Белоруссией, чтобы присоединиться к энергосистеме Евросоюза. Строительство БалтАЭС было признано нерентабельным, и объект законсервировали.

По мнению эксперта в атомной области Александра Уварова, АЭС в Калининграде вполне может быть достроена. А вот вхождение иностранного капитала в подобные проекты – это нечто новое для нашей страны. Хотя еще в 2011 г. в России допускали, что 49% в этом проекте смогут получить зарубежные инвесторы, передает EADaily.

Ранее Литва крайне негативно отреагировала на строительство новой АЭС в Белоруссии. В итоге Минск если и сможет продавать излишки электроэнергии за рубеж, то только по контракту с Хельсинки, который сейчас обеспечивает Москва.

При этом Польша имеет репутацию ярого противника российских углеводородов. Она уже отказалась от заключения нового долгосрочного контракта с "Газпромом" и сейчас пытается помешать строительству и дальнейшей эксплуатации газопровода "Северный поток-2".