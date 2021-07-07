Новые европейские правила могут сделать российскую продукцию неконкурентной

Россия может потерять миллиарды из-за новых пошлин на ввозимые в Евросоюз товары. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Механизм действия так называемого "углеродного налога" ЕС пока что непрозрачен. Однако тот факт, что производства в Европе имеют преимущества – 80% их выбросов сверх квоты не облагаются платежами – может создать неконкурентные условия для некоторых российских товаров.

"По данным экспертов, только предприятия черной металлургии могут потерять около €700 млн",

– поделился Евтухов информацией с "Известиями".

Введение пограничного углеродного налога обосновывается ЕС как мера, препятствующая изменению климата на планете. Предполагается, что размер взимаемой пошлины будет зависеть от объема парниковых газов, попавших в атмосферу в процессе производства конкретной продукции. Учитывая, что Россия поставляет в ЕС углеродоинтенсивные товары, высокая пошлина приведет к их удорожанию и снижению конкурентоспособности на европейском рынке.

Под углеродный налог, по предварительным данным, попадут сталь, удобрения, электроэнергия и т.п. При этом сырьевая продукция, например, нефть и железная руда, от которых зависит производство в ЕС, повышенными пошлинами, скорее всего, облагаться не будет.

Ранее эксперты предположили, что Россия может стать крупнейшим игроком на рынке углеродных кредитов, поскольку значительная часть ее территории покрыта лесами и при этом там нет производств.