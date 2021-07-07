Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
Ситуация в семьях простых обывателей России становится все тяжелее. Цены
на самые необходимые продукты растут, как на дрожжах. Эксперты уже подсчитали,
что в этом году побит рекорд пятилетней давности по росту цен.
Так, первый летний месяц текущего года продемонстрировал ускорение инфляции до 6,5% по сравнению с аналогичным периодом в 2020-м году.
Такая ситуация на рынке обновила максимум тяжелого 2016 года – в то время (в начале осени) инфляционный показатель составил 6,4%. Неутешительными расчетами поделились эксперты Росстата.
Всего за год цены на продовольствие подскочили почти на 8%. Так что россиянам снова придется затянуть пояса и надеяться, что очередной кризис удастся пройти без тяжелых потерь.
Напомним, ранее стало известно, как покупателей обманывают в магазинах.
Россия не станет ничего просить у Незалежной