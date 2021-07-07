Пятилетний рекорд побит: в России зафиксирован стремительный рост цен

Жизнь в нашей стране продолжает дорожать

Ситуация в семьях простых обывателей России становится все тяжелее. Цены на самые необходимые продукты растут, как на дрожжах. Эксперты уже подсчитали, что в этом году побит рекорд пятилетней давности по росту цен.

Так, первый летний месяц текущего года продемонстрировал ускорение инфляции до 6,5% по сравнению с аналогичным периодом в 2020-м году.

Такая ситуация на рынке обновила максимум тяжелого 2016 года – в то время (в начале осени) инфляционный показатель составил 6,4%. Неутешительными расчетами поделились эксперты Росстата.

Всего за год цены на продовольствие подскочили почти на 8%. Так что россиянам снова придется затянуть пояса и надеяться, что очередной кризис удастся пройти без тяжелых потерь.

Напомним, ранее стало известно, как покупателей обманывают в магазинах.

Источник: Росстат ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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