Запад готов вкладываться в создание российских конкурентов

В ближайшие годы мировую экономику ждет масштабный переворот, связанный с производством с водорода и массовым переходом на него. По словам спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса, у России в этом отношении очень хорошие перспективы, если только их не перебьют конкуренты, в том числе Украина.

"Речь идет о создании индустрии с объемами продаж более $100 млрд. Это очень серьезные цифры. Это колоссальный вызов, который затронет всех – от промышленности до науки",

– высказался Чубайс, выступая на выставке ИННОПРОМ-2021. Россия может воспользоваться имеющимися у нее возможностями и выбиться в лидеры по данному направлению – но для этого потребуется единая мобилизация бизнеса и промышленности. Или может потерять время, которое будет уже не отыграть.

Через несколько дней канцлер ФРГ Ангела Меркель летит в Вашингтон на переговоры с президентом США Джо Байденом. В повестке встречи: американо-германские инвестиции в "мегапроект на Украине" – создание там мощностей по производству водорода с последующим экспортом в ФРГ. Так что, если Россия первая не освоит рынок водорода, она упустит фантастический шанс, подчеркнул Чубайс. Видео выступления опубликовано на его странице в "Фейсбуке".

Ранее ожидалось, что президент Украины Владимир Зеленский также посетит Белый дом во второй половине июля. Однако администрация Байдена неожиданно перенесла встречу почти на месяц позже. По оценке сенатора Алексея Пушкова, Байдену сейчас просто не до "нахлебника". Впрочем, дело может оказаться серьезнее: Киев в последнее время активизировал сотрудничество с Пекином, и отмена визита может являться проявлением недовольства Вашингтона и предупреждением на будущее.

О том, что Россия может отстать в долгосрочном развитии, ранее предупредили эксперты "Высшей школы экономики". По их оценке, РФ уже не относится к лидерам по передовым технологиям, несмотря на успехи в ядерной отрасли.