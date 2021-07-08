Подкатившая в начале лета третья волна пандемии только ухудшит и без того тяжелую ситуацию

Наметившееся было увеличение потребительского спроса, вызвавшее эффект восстановления российской экономики, похоже, приказало долго жить. По данным СберИндекса, за июнь потребительские расходы в России снизились на 0,37% относительно мая.

В первом квартале этого года, россияне заработали 14,3 трлн рублей дохода, при этом потратив несколько большую сумму – 14,9 трлн, на фоне уменьшения денежных накоплений на 604 млрд рублей. В добавок ко всему, за это время граждане ухитрились дополнительно набрать 1,7 трлн рублей банковских займов, увеличив тем самым общий долг до рекордных 22 трлн рублей.

Запал выдохся

Это первое в этом году снижение потребительских расходов россиян. Так, в выходные 3 и 4 июля, индекс потребительской активности Сбера упал до минимального значения с февраля, а его понедельничное значение в 67 пунктов – стало худшим для рабочего дня с начала марта.

Согласно данным ЦМИ Сбера, российская экономика забуксовала уже в мае, когда рост ВВП замедлился до 0,2%, а объемы производства сократились на 0,2%.

Подкатившая в начале лета третья волна пандемии, а с ней и целый вал различных запретов и ограничений, наверняка, только ухудшат и без того тяжелую ситуацию. Это может означать, что у населения больше нет возможностей поддерживать прежний уровень жизни, оперируя только получаемыми сегодня доходами. При этом, желание "тратить, как раньше" заставляет многих обратиться к накопленным сбережениям, которые сегодня активно проедаются.

Так ли все плохо?

Далеко не все эксперты считают, что снижение россиянами потребления является следствием проедания последних заначек.

Так, по словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, потребительская активность напрямую зависит от общей ситуации в стране.

"Во-первых, многие граждане успели потратить средства на организацию летнего отдыха и не готовы к дополнительным тратам до осени. Во-вторых, многим не нравится перспектива, которая открывается из-за роста числа заболевших, – пояснил он изданию "Утро.ру". – Опыт прошлого года говорит о возможности введения новых жестких ограничений, поэтому население выжидает, чтобы понять, как дальше будут развиваться события".

С ним соглашается и первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал, считающий, что снижение индекса потребительских расходов – нормальное явление для лета. "Население тратило средства на организацию отдыха, а теперь перешло в режим накопления. Впереди – большие траты на покупку одежды и обуви для детей, идущих в школу, осеннего и летнего комплекта одежды для детей и взрослых, офисных костюмов, закупку сезонных овощей и фруктов", – пояснил он "Утро.ру".

Все опять вернется?

Опрошенные нами эксперты уверены, что да. По словам Сигала, по мере того, как в стране пройдет вакцинация и будет привито значительное число людей, начнут сниматься ограничения на работу бизнеса. "И тогда индекс вырастет – скажется отложенное потребление. К осени ситуация должна стабилизироваться после летнего затишья", – говорит он.

Весьма оптимистично смотрит на будущее и Артем Деев, полагающий, что снижение потребительских расходов не несет негативного влияния на россиян напрямую. По его мнению, деньги все равно будут потрачены в будущем, хотя и компаниям придется непросто, особенно, ресторанному бизнесу, сфере туризма, досуга, непродуктового ритейла, перевозок и индустрии красоты.

"Снижение доходов отразится на зарплатах персонала, хотя компании будут поддерживать постоянные клиенты. Индекс потребительской активности будет расти по мере того, как пандемия станет отступать", – считает Деев.

Хочется верить, что аналитики окажутся правы, и потребительские расходы россиян вскоре возрастут. Однако возможно это будет лишь в том случае, если вводимые сегодня противоэпедемические ограничения будут сняты, и приостановленные бизнесы снова начнут работать, и приносить доход.

Именно в этом сегодня и состоит главная загвоздка. Поступающая информация о новых штаммах и вспышках вируса неизбежно влечет за собой новые ограничения. Если еще недавно считалось, что активная вакцинация остановит пандемию, нынешняя риторика ВОЗ и других глобальных медицинских структур акцентируется на том, что вакцины не успевают за мутациями вируса (о чем в среду открыто заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус). По сути, это означает, что борьба с пандемией (и связанные с ней ограничения) не закончатся никогда. А это очень плохие новости для людей и экономики.