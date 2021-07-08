Российская валюта остается одной из самых недооцененных в мире

Курс доллара на Московской бирже вырос в четверг, 8 июля, на 40 с лишним копеек и перескочил планку в 75 рублей – до 75,16 руб. Курс евро поднялся еще значительнее – к 13.50 мск он достиг 88,88 руб., что на 79 копеек больше предыдущей сессии.

По словам экономиста из РАНХиГС Владислава Гинько, на рынке происходит "нисходящая коррекция": после тренда последних дней на укрепление рубля сейчас началось его ослабление. Но в целом говорить о принципиальных изменениях на рынке не приходится: рубль как был недооцененной валютой, так и остается таковой.

О том, что рубль торгуется дешевле, чем мог бы, свидетельствуют как макроэкономические показатели, так и данные по финансовому состоянию России, пояснил эксперт в комментарии RT. По его мнению, теперь ожидать притока инвесторов в рубль можно после того, как страны ОПЕК+ договорятся по рынку нефти на вторую половину года. "Это очень важное соглашение", - подчеркнул Гинько.

"До конца года я вообще не вижу ни одного серьезного, фундаментального, существенного фактора ослабления рубля",

– успокоил эксперт россиян. Между тем ряд аналитиков склоняются к мнению, что геополитические риски оказывают более существенное влияние на курс российской валюты, чем нефть и другие экономические факторы. Поэтому они не исключают скачка курса до 78 руб./долл. в случае осложнения российско-американских отношений.