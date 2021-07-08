Рубль заметно уступает позиции

Единая европейская валюта стремительно дорожает относительно рубля. В четверг, 8 июля, к 15.00 мск на Московской бирже за евро давали 89 рублей.

Падение рубля к евро за полдня составило почти 1%: был момент, когда курс достиг 89,01 рубля, что на 88 копеек больше показателя предыдущего дня торгов.

Доллар также дорожает, хотя и не столь стремительно: он смог прибавить почти полрубля и достичь уровня 75,19 руб.

По мнению эксперта, ситуация не вызывает тревоги: просто рубль в последние дни укреплялся, а сейчас рынок корректирует курс.