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Единая европейская валюта стремительно дорожает относительно рубля. В четверг, 8 июля, к 15.00 мск на Московской бирже за евро давали 89 рублей.
Падение рубля к евро за полдня составило почти 1%: был момент, когда курс достиг 89,01 рубля, что на 88 копеек больше показателя предыдущего дня торгов.
Доллар также дорожает, хотя и не столь стремительно: он смог прибавить почти полрубля и достичь уровня 75,19 руб.
По мнению эксперта, ситуация не вызывает тревоги: просто рубль в последние дни укреплялся, а сейчас рынок корректирует курс.
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