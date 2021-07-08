Развитие транспортной инфраструктуры оказывает огромное влияние на жизнь страны

Сегодня российский лидер Владимир Путин открыл финальный участок ЦКАД. Теперь движение транспорта запущено по всех автотрассе. Как подчеркнул первый зампред думского комитета по жилищной политике Сергей Пахомов, реализация такого рода проектов всегда оказывает благоприятное влияние на развитие прилегающих территорий.



Депутат от Московской области особое внимание уделил тому, как меняется жизнь местных жителей от появления новых современных трасс. После достройки ЦКАД инвестиционная привлекательность Подмосковья серьезно увеличилась.

Парламентарий обратил внимание, что существенная часть этой дороги проходит по территории Пушкинского округа. При этом Пахомов особо отметил, что появившаяся трасса также является частью международного коридора Европа-Западный Китай.

Таким образом, руководитель Москвы Сергей Собянин и глава Подмосковья Александр Воробьев, являющиеся членами партии "Единая Россия", выполняют данные ранее обещания. Единороссы всегда выступали за улучшение транспортной доступности столичного региона и выведение его значения на мировой уровень.

Как добавил Пахомов, появление новой мощной автодороги стимулирует строительство дополнительной инфраструктуры, которая дает рабочие места многим жителям столичного региона.

"Появление таких крупных транспортных объектов всегда становится драйвером развития", – подчеркнул парламентарий.

Пахомов напомнил, что члены партии "Единая Россия" Воробьев и Собянин изначально заявляли, что 2021 год станет годом окончательного запуска всех участков ЦКАД. Как и прежде, обещания высокопоставленных госслужащих были реализованы в срок.