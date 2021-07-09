В КНР крайне положительно оценили "подвиг" Кремля

5 июля Минфин заявил о намерении завершить корректировку в активах Фонда национального благосостояния и полностью исключить американскую валюту. Доля юаня при этом повысится до 30,4%.

В финансовом ведомстве заявили, что доля британских фунтов стерлинга сократится до 5 процентов. В начале июня глава ведомства Антон Силуанов заявлял, выступая на полях петербургского экспофорума, что за месяц министерство проведет корректировку структур активов ФНБ и сократит долю доллара с 35% до нулей, увеличив в Фонде процент европейской и китайской валют, а также золота.

При этом многие аналитики в РФ считают, что решение ФНБ является примером долгосрочного видения и влияет на укрепление взаимодействия с китайской стороной. Кремль не теряет оптимизма в отношениях с Китаем на ближайшие годы.

По информации ЦБ, доля юаня повысилась практически до 13 процентов в прошлом году. Специалисты полагают, что по мере роста китайской экономики юань может стать одной из наиболее перспективных резервных валют, которая войдет в оборот ФНБ и Центробанков других стран.

Как пишет обозреватель китайского издания "Гуаньча", Россия активно проводит политику по дедолларизации из-за американских санкций, переходя в расчеты на свою национальную валюту или иные альтернативы доллару. Не так давно официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что процесс этот заметен даже невооруженным глазом, и формируется не только в РФ, но и во многих странах.

Новость оценили китайские читатели, многим из которых делолларизация в РФ пришлась по душе.

"Восхищаюсь тем, как они медленно, но верно претворяют в жизнь свою угрозу", "Если мы твердо продолжим следовать по своему пути, российские друзья смогут спокойно скупать наши гособлигации", "Нужно вместе копать для доллара могилу", "Ставка на победу КНР – грамотное видение", "Желаю процветания американской инфляции и сокращению курса доллара", "Довольно смело! Дерзнули и сделали", – пишут читатели под публикацией.

Ранее экономист Константин Ордов заявил, что доллар останется в портфеле российского Центробанка, несмотря на новость о снижении доли американской валюты в ФНБ.