В Польше напомнили, что решение о сотрудничестве является добровольным делом каждого государства

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель ответил на запрос представителя Польши, депутата Европарламента Космы Злотовского. Ранее парламентарий направил запрос, в котором просил предоставить детали о дальнейших действиях Еврокомиссии вокруг сотрудничества Амстердама и Москвы по "Северному потоку – 2".

Злотовский сослался на некое расследование в СМИ, сообщив, что Амстердам проводил тайком встречи с российскими коллегами по вопросу газопровода. Однако депутат сам обратил внимание на то, что в официальной сводке голландского правительства отсутствовала такая информация.

По словам польского парламентария, Амстердам "скрывает" факт сотрудничества с Кремлем и таким образом нарушает принципы Европейского союза. В связи с этим народный избранник поинтересовался, как ЕК воспринимает приведенные им данные и намерена ли помешать Нидерландам проводить в дальнейшем подобную политику, которая "несовместима с европейской солидарностью".

Боррель отметил, что решение нидерландской стороны о ее сотрудничестве РФ – ее личное дело, и все комментарии на этот счет неуместны. При этом Европейский союз никому не запрещает встречаться с российскими коллегами.

Глава Евродипломатии также указал, что санкционные меры против РФ затрагивают отдельные секторы государственной экономики, и не направлены на возведение нефте– и газомагистралей для экспорта. пишет RT.

Ранее министр иностранных дел Польши Сбигнев Рау заявил, что запуск "Северного потока – 2" угрожает не только Украине, но и всей Европе, поэтому Берлин должен отказаться от эксплуатации газопровода и сорвать его запуск.