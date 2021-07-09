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Глава Евродипломатии Жозеп Боррель ответил на запрос представителя Польши, депутата Европарламента Космы Злотовского. Ранее парламентарий направил запрос, в котором просил предоставить детали о дальнейших действиях Еврокомиссии вокруг сотрудничества Амстердама и Москвы по "Северному потоку – 2".
Злотовский сослался на некое расследование в СМИ, сообщив, что Амстердам проводил тайком встречи с российскими коллегами по вопросу газопровода. Однако депутат сам обратил внимание на то, что в официальной сводке голландского правительства отсутствовала такая информация.
По словам польского парламентария, Амстердам "скрывает" факт сотрудничества с Кремлем и таким образом нарушает принципы Европейского союза. В связи с этим народный избранник поинтересовался, как ЕК воспринимает приведенные им данные и намерена ли помешать Нидерландам проводить в дальнейшем подобную политику, которая "несовместима с европейской солидарностью".
Боррель отметил, что решение нидерландской стороны о ее сотрудничестве РФ – ее личное дело, и все комментарии на этот счет неуместны. При этом Европейский союз никому не запрещает встречаться с российскими коллегами.
Глава Евродипломатии также указал, что санкционные меры против РФ затрагивают отдельные секторы государственной экономики, и не направлены на возведение нефте– и газомагистралей для экспорта. пишет RT.
Ранее министр иностранных дел Польши Сбигнев Рау заявил, что запуск "Северного потока – 2" угрожает не только Украине, но и всей Европе, поэтому Берлин должен отказаться от эксплуатации газопровода и сорвать его запуск.
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