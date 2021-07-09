Газопровод и вовсе могут закрыть

Несмотря на то, что строительство российской газовой магистрали "Северный поток – 2" вышло на финишную прямую, реализация проекта все еще находится под угрозой. Своеобразной защитницей и гарантом запуска нашего трубопровода отчасти выступает нынешний немецкий канцлер Ангела Меркель. Однако известно, что вскоре она покинет свой пост, и обстановка вокруг трубопровода может резко обостриться.



На такие обстоятельства указал первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Сенатор напомнил, что именно Меркель не раз вставала на защиту нашей газовой магистрали. Нынешний канцлер прекрасно понимает, что введение в эксплуатацию "Северного потока – 2" принесет огромную пользу и выгоду ее родной стране.

А вот некоторые претенденты на высокий пост канцлера Германии считают совсем иначе. Так, одна из наиболее видных кандидаток на место Меркель, представительница партии "Зеленые" Анналена Бербок уже напрямую заявила, что считает российский газопровод большой ошибкой.

По мнению "зеленой", основная цель СП-2 – подорвать безопасность Незалежной и пошатнуть энергетическую независимость Евросоюза. Кроме того, она считает, что строительство газопровода может навредить окружающей среде и не вписывается в нормы климатической политики.

Как отметил Джабаров беседе с изданием URA.RU, приход к власти "зеленых" может нанести сокрушительный удар по нашему трубопроводу. Новые политики способны приостановить строительство газовой магистрали или вовсе свернуть наш проект. Сенатор указал, что представители этой политической силы не особо скрывают, что работают на американцев, а интересы немцев для них не очень важны.

К слову, ранее Киев пригрозил Берлину "принципиальным разговором" по российскому газопроводу. На Украине очень переживают из-за грядущего запуска "Северного потока – 2".