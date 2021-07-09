Уход Меркель может нанести серьезный удар по "Северному потоку – 2" – сенатор

Уход Меркель может нанести серьезный удар по "Северному потоку – 2" – сенатор
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Газопровод и вовсе могут закрыть

Несмотря на то, что строительство российской газовой магистрали "Северный поток – 2" вышло на финишную прямую, реализация проекта все еще находится под угрозой. Своеобразной защитницей и гарантом запуска нашего трубопровода отчасти выступает нынешний немецкий канцлер Ангела Меркель. Однако известно, что вскоре она покинет свой пост, и обстановка вокруг трубопровода может резко обостриться.

На такие обстоятельства указал первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Сенатор напомнил, что именно Меркель не раз вставала на защиту нашей газовой магистрали. Нынешний канцлер прекрасно понимает, что введение в эксплуатацию "Северного потока – 2" принесет огромную пользу и выгоду ее родной стране.

А вот некоторые претенденты на высокий пост канцлера Германии считают совсем иначе. Так, одна из наиболее видных кандидаток на место Меркель, представительница партии "Зеленые" Анналена Бербок уже напрямую заявила, что считает российский газопровод большой ошибкой.

По мнению "зеленой", основная цель СП-2 – подорвать безопасность Незалежной и пошатнуть энергетическую независимость Евросоюза. Кроме того, она считает, что строительство газопровода может навредить окружающей среде и не вписывается в нормы климатической политики.

Как отметил Джабаров беседе с изданием URA.RU, приход к власти "зеленых" может нанести сокрушительный удар по нашему трубопроводу. Новые политики способны приостановить строительство газовой магистрали или вовсе свернуть наш проект. Сенатор указал, что представители этой политической силы не особо скрывают, что работают на американцев, а интересы немцев для них не очень важны.

К слову, ранее Киев пригрозил Берлину "принципиальным разговором" по российскому газопроводу. На Украине очень переживают из-за грядущего запуска "Северного потока – 2".

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость272718
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Гость276145
Нельзя иметь дело с подонками! Бог с Украиной и Польшей, вопрос гораздо шире: лучше чуть больше заплатить, но цивилизованные страны, по возможности, должны покупать у демократических стран, а не поддерживать преступные режимы и их диктаторов!
Тут ту наверное прав. Нельзя иметь дело с подонками, которые разбомбили Югославию, Ирак, Ливию, Сирию. Откинув из в развитие на несколько столетий назад. Там сейчас вовсю работают рынки по продаже рабов. Подонков, которым чтобы обвинить РФ и наложить доп. санкции потребовалось сбивать самолёт в небе над Украиной. С подонками которые под смех и запись на телефоны сжигали людей в Одессе. Не путай понятия кто подонок, а кто нет.
Гость с Урала
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Гость276145
Нельзя иметь дело с подонками! Бог с Украиной и Польшей, вопрос гораздо шире: лучше чуть больше заплатить, но цивилизованные страны, по возможности, должны покупать у демократических стран, а не поддерживать преступные режимы и их диктаторов!
Видите, как хорошо все складывается! Через 3 года транзит остановят и можно будет оплачивать демократичный норвежский газ, поставляемый Польшей. А несознательные немцы и австрияки пусть диктаторский газ пользуют. В Ваших же интересах СП-2 поддерживать!
Гость276145
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Нельзя иметь дело с подонками! Бог с Украиной и Польшей, вопрос гораздо шире: лучше чуть больше заплатить, но цивилизованные страны, по возможности, должны покупать у демократических стран, а не поддерживать преступные режимы и их диктаторов!
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