Размер углеродного налога может быть скорректирован

Россия может потерять треть бюджетных доходов из-за перехода Евросоюза на зеленую энергию. Об этом предупредил министр экономики РФ Антон Силуанов. Впрочем, потери РФ могут быть и менее значительными, но тут необходима добрая воля европейцев.

Сейчас весомая часть бюджета РФ формируется за счет экспорта сырья в страны ЕС. Но там сейчас взяли курс на сохранение климата, переход на возобновляемые источники энергии и экологичное производство. На товары, ввозимые в Европу из-за рубежа, собираются уже с 2023 г. наложить "углеродный налог" – его размер будет зависеть от объема парниковых газов, выделенных при производстве продукции. При этом там готовы дать послабления, если увидят, что производитель предпринимает усилия по сокращению вредного воздействия на экологию.

Если РФ и ЕС не договорятся о механизме определения тарифной ставки, стоимость экспортируемых из России товаров станет слишком высокой, и спрос на них упадет.

"России нужна сделка с европейцами, чтобы там признали наши усилия по переходу к "зеленой" экономике",

– приводит слова Силуанова "Блумберг".

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что только на продукции черной металлургии РФ может потерять сотни миллионов евро из-за углеродного налога. При этом пока действие нового фискального инструмента ЕС остается непрозрачным.

Решить проблему выпадающих доходов может развитие производства водорода в России. Однако, по словам Анатолия Чубайса, у РФ тут много конкурентов, в том числе Украина, которой может помочь Запад.