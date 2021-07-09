России придется договариваться с ЕС ради сохранения доходов – Силуанов

России придется договариваться с ЕС ради сохранения доходов – Силуанов
Антон Силуанов. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Размер углеродного налога может быть скорректирован

Россия может потерять треть бюджетных доходов из-за перехода Евросоюза на зеленую энергию. Об этом предупредил министр экономики РФ Антон Силуанов. Впрочем, потери РФ могут быть и менее значительными, но тут необходима добрая воля европейцев.

Сейчас весомая часть бюджета РФ формируется за счет экспорта сырья в страны ЕС. Но там сейчас взяли курс на сохранение климата, переход на возобновляемые источники энергии и экологичное производство. На товары, ввозимые в Европу из-за рубежа, собираются уже с 2023 г. наложить "углеродный налог" – его размер будет зависеть от объема парниковых газов, выделенных при производстве продукции. При этом там готовы дать послабления, если увидят, что производитель предпринимает усилия по сокращению вредного воздействия на экологию.

Если РФ и ЕС не договорятся о механизме определения тарифной ставки, стоимость экспортируемых из России товаров станет слишком высокой, и спрос на них упадет.

"России нужна сделка с европейцами, чтобы там признали наши усилия по переходу к "зеленой" экономике",

– приводит слова Силуанова "Блумберг".

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что только на продукции черной металлургии РФ может потерять сотни миллионов евро из-за углеродного налога. При этом пока действие нового фискального инструмента ЕС остается непрозрачным. 

Решить проблему выпадающих доходов может развитие производства водорода в России. Однако, по словам Анатолия Чубайса, у РФ тут много конкурентов, в том числе Украина, которой может помочь Запад.

Источник: Bloomberg
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

трепанатор черепов
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Студент
Жидко в шаровары-это все, что ты пишешь. Анал-кастрюля-бидон в одном лице. Ни одного нормального слова. Бот-идиот.
"Минторг США добавил в черный список три компании и три физлица из России" - <цензура> договаривайся. И Силуанова прихвати. Когда РФ была в договоре почему то население чуть с голоду не сдохло. Как перестали договариваться и кредиты брать так и повеселело. Договариваться с ними означает только одно. Сдать все ресурсы под управление инокомпаниям и набрать кредитов для расплаты потомками. Других условий с "той" стороны для РФ не предусмотрено.
Гость272718
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Все эти игры в "зелёную" энергетику это театр абсурда. Чтобы создать, а потом утилизировать одну ветряную электростанцию нужно затратить энергии (а соответственно выбросов) значительно больше чем получить тот же объём электроэнергии через тот же уголь. Если не утилизировать, то лет через 100 земля утонет в свалках отработанных запчастей. По настоящему экологичными можно считать только АЭС, т.к. в пересчёте на кВт энергии, выбросов на порядки меньше.
Студент
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трепанатор черепов
А ещё более нормальные разрабатывают собственные технологии. И только де.билы как ты пытаются договориться (украсть) у кого то чего то. И громко брякнуть в кастрюлю. А потом когда с договорившимися всплывают санкции на те технологии начинаете жидко ходить в шаровары.
Жидко в шаровары-это все, что ты пишешь. Анал-кастрюля-бидон в одном лице. Ни одного нормального слова. Бот-идиот.
Васёк Голожопоротько
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пора этого бухгалтера на пенсию ! Он как жил в 90-е так до сих пор и мыслит теми же категориями! Пр его понятию "договариваться с Западом"-это спросить у Запада куда лизнуть когда в какой позе и в какое удобное для Запада время! 90-Е прошли! Всем вышеперечисленным пусть занимаются лимитрофы вроде Проебалтики или бомжи вроде Усруины или Молдовы
трепанатор черепов
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Гость274683
Не добрая воля, а пусть платят за наши леса, в которые гадят! Силуанова в ЕС, в ссылку!
ЕС разная. Уточняйте куда конкретно. Есть Германия есть Румыния.
Гость274683
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Не добрая воля, а пусть платят за наши леса, в которые гадят! Силуанова в ЕС, в ссылку!
Гость273281
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Чубатый разрулит. Он такой спец. Самое главное НЕ тонет.
трепанатор черепов
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ГостьВЧК
Трепанируемый без мозга. Нормальные люди умеют договариваться со всеми. Ненормальные, то есть больные на голову, кроме ругани ни на что не способны.
А ещё более нормальные разрабатывают собственные технологии. И только де.билы как ты пытаются договориться (украсть) у кого то чего то. И громко брякнуть в кастрюлю. А потом когда с договорившимися всплывают санкции на те технологии начинаете жидко ходить в шаровары.
ГостьВЧК
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трепанатор черепов
Если что то сказал Силуанов то сказанному нужно ВЕРИТЬ! Ага!
Трепанируемый без мозга. Нормальные люди умеют договариваться со всеми. Ненормальные, то есть больные на голову, кроме ругани ни на что не способны.
трепанатор черепов
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Если что то сказал Силуанов то сказанному нужно ВЕРИТЬ! Ага!
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