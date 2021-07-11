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Украинская газовая компания "Нафтогаз" приостановила действие особого тарифа для снабжения топлива населения – на него перестали получать заявки. Об этом сообщает EADaily.
Тариф "Месячный" был привязан к европейским расценкам на газ, которые в последнее время обновили 13-летний максимум. Сейчас за МВт дают 36,2 евро. За июнь, по подсчетам украинского Минэкономразвития, импортный газ стоил фирмам Незалежной примерно $ 344 за тысячу кубических метров – такая стоимость стала самой высокой за последние четыре года. Из-за этого, вероятно, спрос на тариф в последнее время прекратился.
"Нафтогазу" пришлось решать возникшую проблему. Клиентам предложили покупать газ по фиксированной на год цене – за тысячу кубометров топлива покупателей обяжут заплатить $ 291.
Также компания продолжает поставлять газ абонентам, которые не смогли выбрать поставщика – всего их примерно 600 тысяч. Они платят по особому тарифу, который составляет около $ 405 за тысячу кубометров.
Напомним, треть газа, который используется для покрытия нужд внутри страны, импортируют. Остальной объем добывают на Украине. В основном топливо закупают российское, но через европейских посредников, из-за чего стоимость газа зависит от котировок в Европе.
Сейчас в ЕС переживают серьезный дефицит голубого топлива, из-за чего цены на него сильно возросли. Винят в этом европейцы российскую газовую компанию "Газпром", которая не стала менять условия существующих соглашений, отказавшись увеличивать объемы экспорта газа в Европу после прошедших торгов.
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