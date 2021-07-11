Грядущая неделю сулит рублю несколько неприятностей - аналитик

Грядущая неделю сулит рублю несколько неприятностей - аналитик
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Названы главные угрозы для валюты России

На неделе с 12 июля на рубль может оказывать негативное воздействие сразу несколько факторов. Об этом заявил аналитик TeleTrade Марк Гойхман "Российской газете". 

По его словам, в последнее время экономисты не делают радужных прогнозов по поводу роста мировой экономики. Это связывают с появлением новых штаммов коронавируса, которые снова тормозят общественную жизнь. К примеру, в Штатах это уже привело к снижению индекса деловой активности. Более того, сохраняется риск очередного введения локдауна в некоторых странах – это может крайне негативно сказаться на состоянии экономики.

Все эти факторы влияют на рисковые активы – акции, сырье, валюту развивающихся рынков. Рубль также может попасть под удар. На следующей неделе, отметил он, опубликуют индикаторы, которые прояснят ситуацию – стоит ждать худшего или лучшего исхода. 

Он рассказал, что оказать влияние на них могут данные по импорту и экспорту Китая, запасам американской нефти, отчет ОПЕК, а также данные по ВВП, инвестициям и производству в США и Китае.

Давление на рубль оказывает и повышение масштабов скупки валюты Минфином в соответствии с бюджетным правилом. Несколько дней подряд ведомство будет делать покупки на 13,5 миллиардов рублей. 

Также снижение курса ожидают канадская. австралийская, новозеландская, норвежская, турецкая, бразильская, мексиканская валюты. А вот доллар, йена и швейцарский франк укрепятся. 

Источник: Российская газета ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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