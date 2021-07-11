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На данный момент трубопровод "Северный поток-2" достроен на 98%. Об этом сообщили в Nord Stream 2 AG.
Полностью завершить строительство намерены уже в конце августа, отметил глава компании Матиас Варниг. Он заявил, что после окончания работ главной целью станет запуск газопровода в строй до конца 2021 года.
Также он выразил уверенность, что транзит газа через Украину будет оставаться одним из путей поставок газа в Европу и после 2024 года, пишет Handelsblatt.
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