Озвучен срок завершения строительства "Северного потока-2"

В компании намерены ввести газопровод в эксплуатацию до конца года

На данный момент трубопровод "Северный поток-2" достроен на 98%. Об этом сообщили в Nord Stream 2 AG.

Полностью завершить строительство намерены уже в конце августа, отметил глава компании Матиас Варниг. Он заявил, что после окончания работ главной целью станет запуск газопровода в строй до конца 2021 года. 

Также он выразил уверенность, что транзит газа через Украину будет оставаться одним из путей поставок газа в Европу и после 2024 года, пишет Handelsblatt. 


Источник: Handelsblatt ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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