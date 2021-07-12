Решение китайского ЦБ стало для России самым настоящим подарком

Минувшая неделя стала для рубля поистине драматичной. После почти трех месяцев спокойствия и медленного укрепления, в конце недели он пережил неожиданный обвал, враз растеряв все, отвоеванное у доллара с начала весны. В четверг, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже ускорил рост, пробив вверх психологически важный уровень в 75 рублей. В последний раз он находился на этой отметке 4 мая 2021 г. Что последовало за этим обвалом – отдельная и весьма занятная история, однако, для начала разберемся, почему рубль неожиданно прервал свое плавное укрепление в четверг.

Что случилось?

Как водится, рубль был вынужден отреагировать на довольно сложную ситуацию, на рынке нефти, причем, складывающуюся определенно не в пользу России.

По мнению старшего аналитика УК "Альфа-Капитал" Максима Бирюкова, основные причины локальной слабости рубля – коррекция цен на нефть (более 5% за неделю) и увеличение покупок валюты со стороны Минфина.

"Динамика кура национальной валюты будет во многом зависеть от нефтяного рынка, где повысилась вероятность развала соглашения ОПЕК+. Отсутствие согласия между участниками соглашения может привести к резкому росту добычи, что в свою очередь окажет давление на цены", – рассказал он "Утро.ру".

Схожей позиции придерживается и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. От также считает, что снижение рубля в валютных парах евро и доллар связаны с разногласиями стран ОПЕК+, которые так и не смогли прийти к единому мнению относительно добычи нефти в августе.

"Предложенные квоты не устроили участников картеля, поэтому они взяли паузу в переговорах, – пояснил он "Утро.ру". – Так как российская валюта – одна из самых зависимых от нефтяных котировок валют, курс рубля отреагировал на снижение котировок. Сначала нефть выросла до 77,7 доллара за баррель в ожидании сделки, а затем рухнула до 73 долларов. В пятницу произошел небольшой отскок котировок до 74 долларов за бочку Brent, который позволил курсу рубля стабилизироваться".

Помощь пришла, откуда не ждали

Последний рабочий день недели действительно оказался спасительным для рубля, позволив российской валюте, отчасти восполнить понесенные потери. Курс доллара опустился ниже отметки 75 рублей, а евро – 87 рублей.

Впрочем, причиной отскока послужила не только и не столько немного подорожавшая нефть, сколько совсем иные факторы.

Ситуацию спас центральный банк Китая, неожиданно объявивший о вливаниях ликвидности в экономику. Так, в пятницу Народный банк КНР сообщил, что снижает норму резервирования для банков на 0,5 процентного пункта – до 8,9%.

Для всех это стало самым настоящим сюрпризом, так как изначально китайское правительство предполагало всего лишь смягчение кредитных условий для малого бизнеса, но в конечном счете, было принято решение, затрагивающее всю экономику страны.

По сути, снижение норматива, является одной из мер по смягчению кредитно-денежной политики. Это означает, что у китайских банков появится огромное количество свободных долгосрочных денег, которые неизбежно будут впрыснуты в экономику страны.

Любой же шаг в сторону облегчения ее жизни означает неизбежный рост спроса на сырье и топливо, что влечет за собой повышение интереса к их поставщикам, включая Россию.

На этот раз, решение китайского ЦБ стало для России самым настоящим подарком, что и поспешило отразиться на курсе рубля.

Что будет дальше?

На этом фоне, эксперты смотрят на ближайшее будущее российской валюты довольно оптимистично.

"Мы считаем, что фундаментально текущий курс рубля к корзине валют является существенно недооцененным, однако волатильность нефтяного рынка и снижение глобального аппетита к риску вполне могут способствовать дальнейшему ослаблению национальной валюты", – отметил Максим Бирюков.

Впрочем, даже эти хорошие новости не в состоянии обеспечить рублю стабильное будущее. Над ним, как и над многими другими валютами, будет довлеть никуда не девшийся фактор пандемии.

"На валюту давит рост числа заболевших и недостаточные темпы вакцинации в ведущих странах мира, ВОЗ пока не рекомендует открывать границы и снимать ограничения, что давит на российскую экономику", – считает Артем Деев.