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Европейские государства не собираются снижать уровень давления на нашу
страну. ЕС понравилось размахивать санкционной дубиной, так что ждать от них
изменения позиции по России не стоит. Выяснилось, что экономические рестрикции
снова продлены.
Осведомленный информатор рассказал корреспондентам РИА "Новости", что руководство Европейского союза приняло решение пролонгировать антироссийские санкции вплоть до 31 января 2022 года.
Ранее издание URA.RU указывало, что Совет ЕС даже не собирается обсуждать пролонгацию санкций против нашей страны. Европейцы считают, что здесь и говорить не о чем, – ограничения нужно продлевать.
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