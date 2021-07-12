Простых денег незалежным недостаточно

Кривотолки вокруг российской газовой магистрали "Северный поток – 2" не прекращаются. Ненавистникам не удалось сорвать наш проект, однако некоторые из них еще надеются нажиться на трубопроводе. Так, на Украине всерьез объявили, что за введение в эксплуатацию газопровода им должны заплатить оружием.



Такую оригинальную идею высказал украинский экс-посол в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый. Опытный дипломат убежден, что у властей Незалежной есть все основания требовать от коллективного Запада мощное вооружение. Только поставка оружия на Украину может хотя бы частично компенсировать введение в эксплуатацию "Северного потока – 2".

В украинском государстве продолжают заверять мировое пространство, что наш газопровод главной целью имеет подрыв стабильности в этой стране. При этом Чалый объявил, что проблема не только в финансовых потерях из-за возможного снижения уровня поставок российского газа через украинский транзит.

Дипломат считает, что наполненные нашим голубым топливом трубы были своеобразным гарантом от ненападения России на Незалежную. Мол, громить страну, на территории которой расположены ценные российские ресурсы, Москва не стала бы.

Теперь ситуация изменилась, и Украине нужно подумать о дополнительной защите. Именно поэтому европейцы должны отправить в эту страну технику для борьбы.

"Поставляйте вооружения", – обратился дипломат к коллегам из Евросоюза в эфире телеканала "Прямой".

Впрочем, как бы там ни было, строительство нашего трубопровода идет своим чередом. Ранее стало известно, что газовую магистраль планируют ввести в эксплуатацию до конца года.